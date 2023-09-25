好萊塢編劇工會即將停止罷工 大型媒體企業股價反彈

好萊塢電影公司周一 (25 日) 鬆了一口氣，因為與罷工編劇達成的初步協議，讓人們預期業務在中斷 5 個月後可望恢復正常。

這些預期使電影公司老闆華納兄弟探索公司 (Warner Bros Discovery)(WBD-US)、派拉蒙環球公司 (Paramount Global)(PARA-US)、迪士尼公司 (Walt Disney)(DIS-US) 和 Netflix(NFLX-US) 的股價在周一盤前交易上漲 0.5% 至 2.3%。

代表大約 11500 名電影和電視編劇的工會以及代表電影工作室和串流媒體公司的團體周日 (24 日) 宣布達成初步協議。

這份為期 3 年的協議的細節尚未披露，需要得到美國作家協會領導層和工會成員的批准才能正式結束罷工。

但即使獲得批准，由於好萊塢演員仍在罷工，恢復製作也需要更長的時間。

代表 16 萬名影視演員、特技表演者和其他媒體專業人士的 SAG-AFTRA 工會於 7 月罷工，要求提高工資並防止人工智慧 (AI) 使用。

Hargreaves Lansdown 資金和市場主管史特里特 (Susannah Streeter) 表示：「人們對與編劇的暫定協議抱有很高期望，因為它代表製片廠和串流媒體現在將完全關注演員的需求。」

她說，「大型電影公司很可能會在 12 到 18 個月的時間內面臨重大打擊，因為籌備中的內容太少。老闆們現在迫切需要新內容來吸引大螢幕和小螢幕的關注。」

最近幾周，媒體公司投資人一直擔心罷工帶來的財務影響。罷工最初因支出減少而增加現金流，但現在已開始侵蝕利潤。

WBD 執行長扎斯拉夫 (David Zaslav) 在與編劇的合約談判中扮演關鍵角色，他稍早時曾警告，由於戲劇因中斷而延誤，該公司全年調整後核心獲利將受到高達 5 億美元的打擊。

自 5 月 2 日編劇罷工開始以來，WBD 股價已下跌近 14%；而派拉蒙、迪士尼和 Netflix 的股價則下跌 20% 至 45%。相比之下，標普 500 指數上漲近 5%。

媒體報導指出，與編劇的協議包括增加版稅、強制電視寫作室配備人員以及保護 AI 的使用。

Huber Research Partners 分析師胡伯 (Craig Huber) 表示，他預計「新協議將適度增加」電影公司的開支，「從歷史上看，電視節目和電影編劇獲得的報酬相當少，不到收入的 5%。」