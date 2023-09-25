大摩經濟學家：Fed已完成本輪升息周期

摩根士丹利經濟學家 Ellen Zentner 表示，美國聯準會 (Fed) 已經完成本輪升息周期。

Zentner 表示，隨著通膨降溫，央行可能會維持利率不變，直到明年開始降息。她也指出，美國政府可能會在短期內關門停擺，也讓政策制定者無法獲得所需的所有經濟數據，增加 Fed 在 11 月會議上維持利率的理由。

Zentner 預期，Fed 將會在 2024 年 3 月開始降息，每次降息一碼 (25 個基點)。她目前預計明年將有 2 次降息。 隨著通膨將持續放緩，利率預期將穩定在 5.25% 至 5.5% 之間。

貝萊德全球固定收益投資長 Rick Rieder 先前也表示，Fed 當前旨在抑制通膨的升息週期已接近尾聲，並可能在明年下半年降息。他認為，Fed 可能希望在今年底再升息一次，然後會停下來「靜觀其變」。 一旦勞動市場開始進一步疲軟，Fed 將考慮在 2024 年下半年開始降息。

高盛經濟學家 Jan Hatzius 則預期 Fed 將於明年第四季開始降息週期。他表示，Fed 似乎不再認為貨幣政策緊縮可能會拖累明年的經濟成長，削弱了支持降息的理由。這意味著通膨必須較先前預期的進一步下降，Fed 才可能降息。

有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 日前提到，Fed 主席鮑爾在利率會議上不斷強調「謹慎行事」至少 6 次，表明他對升息更加謹慎，鮑爾並不渴望再次升息。

根據最新利率點陣圖顯示，聯準會預測 2024 年底聯邦資金利率將降至 5% 左右，即如果今年再次升息，明年將降息 2 次，寬鬆程度低於聯準會 6 月時預計的 4 次降息。