景順預估聯準會明年Q2降息 債券可望迎來牛市

美國升息循環有望進入尾聲，景順固定收益全球投資等級債券共同主管 Lyndon man 表示，金融市場歷經 2022 年的停滯性通膨、2023 年則是利率觸頂後盤整，預期聯準會在明 (2024) 年第 2 季降息後，債券有望迎來牛市。

Lyndon man 指出，隨著通膨持續降溫，使得高屏及債券表現領先，受惠於存續期和防禦特性，其中「固定收益」收益再次浮現，無須拉長年期來追求殖利率。

不過今年上半年以來，投資等級債已漲一波，市場關注未來是否還有上漲空間，且未來如果美國聯準會降息，是否會壓縮收益空間？對此，Lyndon man 說，美國經濟持續展現韌性，導致核心 CPI 的通膨水準仍相對偏高，儘管信用利差因此收歛，但整體總收益仍非常誘人，且息收貢獻即是債券的主要報酬來源。

Lyndon man 指出，儘管疫情與貨幣緊縮政策的滯後效應拉長週期，也就是將利率按兵不動的時間將延長，但這並不會影響債券投報率，主要是因債券具備「收益」潛力。

Lyndon man 指出，當市場處在停滯性通膨時期，高收益債表現將優於投資等級債，但如果經濟成長停滯或衰退時期則投資等級債券將優於高收益債。

另外，關於近期投資等級債券遭降評，Lyndon man 認為，債券降評外溢效應有限，研判未來衝擊應不大，至於惠譽的動作是基於財政情勢惡化，但屬於債務上限 (政治) 問題的後見之明。