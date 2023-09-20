Fed明年何時降息？華爾街對利率前景作出五項預測

華爾街普遍預期，美國聯準會 (Fed) 在結束為期兩天的會議後，周三 (20 日) 將宣布按兵不動，不過等到年底假期過後，事情可能會更加棘手。

LPL Financial 首席經濟學家 Jeffrey Roach 預估今年利率不會改變，且 Fed 可能在 2024 年前幾個月展開有關降息的討論。

Roach 說：「了解年底購物季的情況非常重要。若假期銷售狀況良好，那麼這可能就會是第二季的事情了。」

在利率未變的情況下，Fed 政策利率將繼續維持在 22 年高點，在努力讓通膨回到 2% 目標的同時，這給央行更多時間觀察升息的影響。

以過去經驗來看，股市通常會在 Fed 降息後走高，但 2020 年 3 月的情況卻不是這樣，當時為了應對疫情，Fed 實施了緊急降息。不過，在低利率和數兆美元刺激的幫助下，標普 500 指數在六個月內便回到創紀錄的水平。

根據 Fed 6 月發布的點陣圖，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 委員們預期明年將降息 4 次，每次 1 碼，使利率目標區間從目前的 5.25%-5.5% 回到接近 3%。

Fed 的利率點陣圖一年會更新 4 次，反映的是 FOMC 委員對未來利率走勢的預測，最新的點陣圖將在周三同步出爐。

自 9 月以來，華爾街對於利率前景的看法都指向類似的模式，但 Fed 的點陣圖並非一成不變，Roach 便指出：「從歷史經驗來看，點陣圖對於利率走向的預測效果很差。」

考量到這一點，以下是華爾街針對利率前景作出的其他結論：

富國銀行投資研究 (Wells Fargo Investment Institute) 全球固定收益策略主管 Brian Rehling 認為， Fed 今年還會再升息 1 次，利率將比市場目前預期的還要更高，且持續時間更久。一旦經濟數據惡化，Fed 就會開始降息，但他認為確切時機很難判定。

Nuveen 投資長 Saira Malike 也說，在任何降息之前，更有可能還會再升息 1 次，因通膨仍遠高於 Fed 的目標水平。2024 年的利率將處在高檔但保持穩定。

晨星研究服務 (Morningstar Research Services) 美國首席市場策略師 Dave Sekera 則說， Fed 已完成升息，但在明年 6 月以前，市場不會消化 Fed 降息的可能性。該機構預估 Fed 明年將降息 4 到 5 次。

由 Jan Hatzius 領導的高盛 (Goldman Sachs) 經濟研究團隊表示，第四季的經濟成長困境，將說服更多委員會成員放棄今年的最後一次升息。根據高盛預測，2023 年至 2026 年的利率中位數將順著 5.626%、4.625%、3.375% 和 2.875% 的軌跡發展。