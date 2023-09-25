【總經焦點】日本央行耐心維持寬鬆，日圓會續貶嗎？台日股投資策略總整理

BOJ 在 9 /22 維持負利率政策、新 YCC 框架和前瞻指引不變。

即便 BOJ 論調偏鴿，然市場認為日本內生通膨動能正在持續轉強，年內仍有再度修改前瞻指引和 YCC 的可能，並於明年上半年退出負利率。目前美日利差擴大導致日圓貶至 148，然若日圓續貶將再度引發輸入性通膨，BOJ 勢將進場干預。從另一個角度看，法人認為美債殖利率即將觸頂回落，日圓再貶空間有限，本文整理日圓關注指標及台日股操作想法供大家參考

一、BOJ 9 月最新決策－再度強調耐心，維持寬鬆貨幣政策，基調仍偏鴿

● 維持負利率、YCC 和資產購買政策不變。BOJ 維持短端政策利率於 - 0.1% 不變，維持 10 年期日本國債收益率目標參考區間於 0±0.5% 及硬性上限於 1%，並將繼續購買 ETF、J-REITs 和 CP。

● 維持前瞻指引不變。BOJ 表示將追求實現 2% 的物價目標，將繼續實施 YCC 與 QQE，如有必要將毫不猶豫地加碼寬鬆。

● 維持對經濟現狀及前景的判斷不變。BOJ 表示日本經濟正溫和復甦， CPI 年增率因能源價格走低而回落、但仍因進口成本傳導效應而維持在 3% 附近。

二、 BOJ 為何不敢轉鷹？

其實由日本近期的基本面來看，GDP 成長穩健，核心核心 CPI 來到 4.3％，且尚未出現觸頂回落跡象，BOJ 已經面臨政策必須進一步調整的壓力。

那麼，BOJ 為何不敢轉鷹呢？維持超寬鬆貨幣政策的理由在哪裡？

法人認為，BOJ 之所以不敢現在就釋出鷹派信號，主要是對景氣及通膨還沒有完全的自信：

● 景氣有下行風險：日本 2Q 成長改善主因出口強勁，其中大部分由汽車出口帶動，可持續機率低；且民眾所得尚未明顯改善，實質收入還是負成長，對消費助力有限。

● 通膨可能降溫：去年至今的通膨上升主要是由能源、食品漲價與日圓貶值而出現的輸入性通膨，也就是所謂的外升因素，BOJ 希望未來通膨的驅動因素能由外生因素逐漸轉為內生動力，也就是由薪資成長帶動的物價上揚，因此為了確保薪資上漲能維持通膨不致落於 2% 以下，BOJ 仍需時間收集數據驗證。

因此，在 BOJ 確認景氣、通膨往目標邁進之前，將傾向維持寬鬆政策不變，不過法人認為 BOJ 年內仍有調整 YCC 的可能，並在 2024 年解除 YCC 及負利率。

三、 日圓會持續貶值嗎？

目前日圓走貶主因是美日利差的擴大，美債 10 年期殖利率已升破 4.5%，而日債則在 0.7～0.8％的低水準，巨大的利差給予市場做空日圓的理由。

不過，法人認為 150 應是日銀可能進場干預的水準，加上法人認為 Fed 年內將不再升息，美債殖利率將觸頂回落，日圓屆時將轉貶為升，若日圓貶破 150 關卡，投資人可自行評估逢低買進。

四、 台股日股投資策略

日股

即使日圓轉貶回升也不致於削弱投資人對日股的偏好，因為今年日股的走強主要與東京證交所的改革有關。

10 月值得關注的題材頗多，包括東京證交所將公布公司治理改革進展報告、BOJ 將公布通膨預期、Rengo 將公布明年春鬥目標、日企第三季財報公布等。

由於日企在第二季執行股票回購 (6950 億日圓) 與股利發放(4.8 兆日圓)，其中股利金額續創歷史同期新高，激勵公司治理議題再次活絡，市場預期資本效率改善主題將在年內持續發酵，助日股脫離箱型整理區間，再次向上攻堅。

台股

加權指數連續黑 K，顯示多空勢力出現急遽反轉，型態上是旗型整理後的向下突破，依照型態分析，法人認為台股還有下探空間。

法人認為在日本維持既有利率政策下，美元指數繼續獨強，外資從台灣、乃至全球回流美國，所以外資賣超難以停止，指數繼續向下，可能回補五月中跳空缺口，建議保守。

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