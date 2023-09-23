ABF載板Q4價格持平至下滑 外資看淡三雄營運

外資出具報告指出，由於需求持續疲軟，第四季 ABF 載板報價大致持平、甚至較本季再降個位數，認為 ABF 載板短期將維持供過於求，因此調降欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 三雄營運預期，並維持減碼評等與目標價。

外資認為，ABF 載板廠第三季的產能稼動率僅略有改善、約 50% 左右，欣興先前也指出部分需求有出現好轉，外資推估是受惠輝達 (NVDA-US) 推出 L40S GPU，或是谷歌 (GOOG-US)TPU 需求。

細分兩大應用，外資預期，PC 補貨需求僅延續至第三季，9 月起對 ABF 載板的需求已逐步減弱，通用伺服器市況則依舊疲軟，預期最快微軟 (MSFT-US) 需求將自第四季末開始回升，仍需觀察需求延續性。

至於 AI 伺服器方面，外資補充，儘管相關需求持續增加，不過，輝達 H100 晶片仍主要由日商 Ibiden 供應，欣星和 SEMCO 仍處於認證階段。

外資也根據 PC 與伺服器最新預測推算，ABF 載板近三年的供需過剩比率，預期 2023 年供應過剩率為 14%，2024 年為 10%，2025 年為 8%，相較先前的 6% 增加。