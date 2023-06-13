裕民拚船舶多角化 擬跨入天然氣能源運輸市場

散裝航商裕民 (2606-TW) 今 (13) 日召開股東常會，董事長徐旭東表示，船價已漲約 10- 20%，且訂船後交船也沒有那麼快，裕民持有多艘待交新船是優勢，而總經理王書吉則指出，除了傳統大宗原物料的散裝業務，規劃跨入天然氣能源運輸市場，成為國內第一家發展此業務的航商。

對於台股今日突破萬七大關，徐旭東說，台灣經濟表現沒有不好，「好得很」。

去年 BDI 指數全年平均 1934 點，年減 34%，裕民認為，在中國「穩增長」政策支持下，有利散裝需求成長。

因中國鋼鐵業限產政策，房地產新開工施工面積減少，連帶影響鐵礦石進口需求，加上疫情趨緩船舶塞港減少，前 5 月各型散裝船平均日租金皆較去年同期衰退，但裕民認為，隨著通膨緩、將進入散裝原物料出口旺季，對船舶需求可望逐步增加，航運景氣下半年有逐步回升機會。

裕民進一步指出，目前全市場散裝新船訂單率僅 6.9%，是推升未來散裝景氣最有利的因素，加上今年正式上路的船舶效能指數 (EEXI) 和營運碳強度指標 (CII) 兩大航運碳排環保法規，加重航商汰換老舊船舶的壓力，未來散裝景氣持續樂觀期待。

裕民自有散裝船中有 94% 是環保船，比例遠高於市場平均的 32%，而平均船齡為 5.5 年，也遠低於散裝船市場平均的 11.6 年。目前裕民在建船舶尚有 6 艘，預計明年前陸續交船。

裕民現有 Capesize、Panamax、Post Panamax、Ultramax、水泥船和超大型礦砂船 (VLOC) 等船型，包括 4 艘 LNG 雙燃料動力散裝貨輪，加上合資、代管船隊和風電產業運輸船，運力為 72 艘，總載重噸位為 877 萬噸。

裕民於今日股東會中通過 111 年度財務報表和盈餘分配等議案，每股將發放現金股利 3 元，帳上保留未分配盈餘和可供分配法定盈餘公積合計為 163.23 億元，每股計 19.31 元，可供未來年度股利分配。