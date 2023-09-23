廣告、AI驅動成長 花旗喊買Meta：可能還有更多正面催化劑

花旗分析師表示，在廣告和人工智慧 (AI) 的推動下，Meta (META-US) 股價可望在未來 3 個月內大幅上漲。

花旗分析師 Ronald Josey 將 Meta 股票評為「買進」，目標價為 385 美元。Meta 周五 (22 日) 上漲 1.13%，收每股 299.08 美元，意味該目標價隱含 28% 以上漲幅。

Josey 還對該股展開「90 日正面催化劑觀察」，因為在廣告和 AI 熱潮的推動下，他預期該股還有更多上漲空間。

Josey 周四研究報告指出，「我們認為，在更廣泛的線上廣告市場上，Meta 的市占越來越多。隨著廣告市場改善，廣告需求增加也證實了這樣的觀點，且隨著參與度提升，該股仍有上行空間。」

過去一年，廣告業務放緩衝擊許多社交媒體平台，但有跡象顯示廣告市場正在改善。Meta 第二季廣告營收年增 12% 至 315 億美元。

Meta 將在本月 27 日至 28 日舉行「Connect 虛擬活動」，屆時將對其 AI 投資計畫透露更多看法和消息，Josey 預計，該活動後 Meta 股價將上漲。

Meta 股票一直是 AI 熱潮下的主要受益者，今年迄今已飆漲約 150%，遠大於科技股加權的那斯達克指數同期 26% 漲幅。