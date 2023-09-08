科技股湧現拋售潮 大摩仍喊加碼Meta：Reels能帶來更多廣告營收

大型科技股近期出現拋售潮，Meta 似乎也在其中，該股周四 (7 日) 突然下挫，但最終拉回至小幅收低，摩根士丹利分析師仍對其未來持樂觀態度。

摩根士丹利分析師 Brian Nowak 周四研究報告將 Meta (META-US) 股價評為「加碼」，目標價 375 美元，意味較周三收盤價還有 25% 的上漲空間。

Nowak 在報告中預估，Meta 到 2024 年之前，每股獲利將上升至 20 美元，高於華爾街估計的每股獲利 16.85 美元，也較 2022 年公布的每股獲利 8.59 美元大幅躍升。他主張其臉書平台上的短片產品「Reels」擁有尚未開發的營收機會。

他補充，Reels 的每位用戶平均收入 (ARPU) 約為其他 Meta 平均參與度的 28%，雖然高於去年，但這表明 Reels 的營收機會尚未到來。Reels 的用戶參與度不斷提升，正推動用戶在平台上花費的時間不斷增加，令該產品更有可能拉抬 Meta 的廣告營收。

儘管 Nowak 樂觀看待 Meta 未來，但因廣泛科技股遭拋售，該股周四仍小跌 0.17%，收每股 298.67 美元。科技股加權的那斯達克綜合指數周四收低 0.89%，為連續第四日下跌。

在美國聯準會 (Fed) 官員發表鷹派言論和本周強勁的經濟數據後，投資者似乎更加擔憂未來升息的可能性。高利率會讓成長型股承壓，因為高利率會削減未來現金流的價值。

然而，大多數分析師都看好 Meta 股票，該股今年迄今已飆升 148%。FactSet 調查的 58 名分析師中，51 名分析師將該股評為「買進」，6 人給予「續抱」評級，僅 1 人建議「賣出」 。