Meta股價跌入修正區 科技股恐有進一步下跌空間

Meta (META-US) 周四 (17 日) 跟隨蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 和輝達 (NVDA-US) 跌入修正區，意即股價從近期高點下跌超過 10%。與此同時，特斯拉 (TSLA-US) 股價早已進入熊市，較近期高點下跌超過 20%。只有亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 仍然處於牛市。

西北共同財富管理公司 (Northwestern Mutual Wealth Management) 負責股票投資的資深投資組合經理人史塔基 (Matt Stucky) 認為，考量 Meta 股票今年來的強勁走勢，該公司股價回跌看來像是一種「回歸均值」。

但即使股價下跌，Meta 仍是今年以來標普 500 指數中表現第二好，漲幅達 137%。史塔基表示：「當整個市場修正時，之前漲幅較大的個股回歸均值會更加明顯。」

蘋果股價從 7 月 31 日最高點 196.45 美元下跌超過 10%，在周三 (16 日) 跌入修正區。他指出，該公司主要銷售非必需品，而現在「消費者縮衣節食」，會更謹慎地考慮花錢。

史塔基認為，在 2023 年大部分時間裡，「科技七巨頭」都是三大關鍵投資趨勢的受益者：包括市場對通膨緩解、結束升息和人工智慧 (AI) 的潛力持樂觀態度。

他表示，投資人對「Fed 繼續升息」的擔憂減少，開始追求成長、保護獲利率和提供良好回報的優質公司，即使這些公司的股票本益比較高。不過，當市場情緒高漲時，「市場正常的反應是起伏波動」，7 月就是典型的例子。

大型科技股的下跌反映出在年初大幅上漲後的整體疲軟。CFRA 首席投資策略師史托佛 (Sam Stovall) 指出，截至 7 月下旬，那斯達克 100 指數交易量比 200 日移動均值高出 26%，這是「統計上的一個極端」。

他表示，科技股「就像一支遠遠領先於後勤補給線的軍隊」。在這種情況下，軍隊「若非撤退，就是要讓補給跟上」。

他說，本季在今年最具挑戰性，8 月也是最具挑戰性的一個月。此外，華爾街也存在不安情緒，因為投資人等待 Fed 對利率的決定。

史托佛說：「10 年期國債殖利率的不斷攀升，與利率有關的不確定性變得非常大，投資人都說該獲利了結了，而獲利最大的就是科技股。」

他認為，科技股整體上可能還有更大的下跌空間。雖然標普 500 指數可能不會從最近的高點下跌 10%，但隨著季節性疲軟持續到 9 月底，那斯達克指數可能會出現「相當溫和的修正」。

然而，他還是從鷹派的 Fed 看到一些利多跡象：Fed 可能會在 9 月升息，但這將是本輪周期的最後一次。史托佛說：「那將為通常有利的第 4 季打好基礎。」