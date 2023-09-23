產業反彈還有得等！記憶晶片股還不到進場時機 下半年恐持續痛苦

本月半導體股處境艱難，升息推動科技股估值乘數 (valuation multiples) 下降，但也有更多證據表明，產業預期的反彈之日恐還距離遙遠。

追蹤 ICE 半導體指數表現的 iShares 半導體 ETF 本月迄今下跌 8%，本周下跌 2.5%。

首先是記憶體需求趨勢，雖然幾乎所有電子設備都會使用到記憶體晶片，其重要性不言而喻，但最新調查顯示，該類晶片的需求尚未復甦。

Piper Sandler 分析師 Harsh Kumar 周五表示，與產業窗口對話的結果表明，DRAM 晶片需求仍然疲軟，因此他重申對美光科技 (MU-US) 股票的「中立」評級。「大型企業和雲端客戶的整體 DRAM 需求最好的情況也只是喜憂摻半，我們認為，現在進場該股還有點太早，因此我們選擇觀望。」

Cowen 分析師 Matthew Ramsay 前一日也指出，與 7 月相比，台灣晶片供應商 8 月合併營收較 10 年歷史月平均低 3.2 個百分點。「八月的情況好壞參半，今年上半年感受到的宏觀經濟挑戰會持續至下半年。」

接著，英特爾 (INTC-US) 對明年獲利前景的評論令人失望。在進入本周前，華爾街分析師曾預期英特爾 2024 年毛利率將提高 5.5 個百分點，但英特爾財務長 David Zinsner 周二在公司開發商大會上表示，「明年會看到毛利率擴張，但可能不是幾百個或好幾百個基點那麼多。」

最後一點是利率。本周 10 年期公債殖利率升至 16 年高點，接近 4.5%。這點很重要，因為科技股和晶片股很容易受升息衝擊，若利率上升，他們未來獲利的價值就會縮水，這對成長股的影響很大，因為他們大部分的股價估值來自更遠期的獲利流動。

投資人一大課題是，在出現實際的好轉跡象之前，要控制自己的預期，因為市場環境已經不同了。