美銀：上周投資人以2023年來最快速度拋售股票

美國銀行全球研究部在周五 (22 日) 的報告中表示，截至周三 (20 日) 當周，投資人以今年最快的速度賣出股票。

美國銀行的數據反映了聯準會和英國央行本周重要會議前夕的資金流向。聯準會和英格蘭銀行本周都維持利率穩定。

全球一些最大經濟體的央行已發出通知，聲稱將把利率維持在抑制通膨所需的最高水平。

美銀引用 EPFR 數據指出，股市當周流出 169 億美元。而投資人買進 25 億美元債券，連續 26 周出現資金流入。

歐洲股市連續 28 周資金流出，最近一周投資人贖回 31 億美元。

隨著油價飆升，能源股出現 3 月以來最大單周資金流入，總計 6 億美元。

投資人也從黃金撤出 3 億美元，從現金撤出 43 億美元。然而，今年至今，投資人已投入現金 1 兆美元。美國銀行將這種心態描述為「謹慎且值得等待」。

與此同時，今年以來，美國國債流入 1470 億美元。

美國銀行分析師表示，「我們認為『長期偏低』的利率和殖利率是由 2010 年代和 2020/21 年出現泡沫和繁榮所導致。」並補充說，『長期偏高』意味著硬著陸和泡沫將在 2024 年上半年破裂的風險。

美國銀行評估市場情緒的牛熊指標從 3.6 降至 3.4，仍處於「中性」訊號。

該行將下降歸因於新興市場債務基金、高收益債券和已開發市場多頭投資人的資金流出，抵消了對沖基金創紀錄的 2 年期公債多頭部位。