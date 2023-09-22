鉅亨美股雷達：微軟推AI助手Copilot 甲骨文有信心實現2026年營收目標

美股重要看點：

市場關注各項經濟數據及 Fed 官員談話。美國 10 年期公債殖利率來到 4.474%。美股期貨週五 (22 日) 上升，道瓊期貨漲 0.09%，標普 500 期貨漲 0.23%，那斯達克 100 期貨漲 0.42%。

Fed 決策者日前公布的最新預測中提高了對今、明兩年經濟成長預期。他們還下調今年剔除食品和能源成本的核心通膨預期，預估到明年底將達到 2.6%，離 2% 的目標不遠。

Fed 主席鮑爾在記者會上表示，軟著陸不是他的基本預期，不想阻礙軟著陸的可能性。他還淡化決策者預估利率中值的重要性，並表示 Fed 將謹慎行事。

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 周四 (21 日) 表示，Fed 決策者對最新的經濟預測過於樂觀，並警告他們可能會碰上通膨升溫或經濟成長放緩的意外，甚至是兩種情況都可能出現，表現為停滯性通膨。

桑默斯說：「Fed 太樂觀了。更有可能的 (結果) 是，他們不是對通膨升溫感到意外、就是對經濟成長疲軟感到吃驚，或者兩種情況都可能成為現實，以停滯性通膨的形式實現。」

Fed 官員的最新利率預測顯示，到年底還可能升息一次，明年將降息兩次。對此桑默斯表示：「他們需要升息的風險可能比目前預估的還大，但這種風險在很大程度上是雙向的。」

幾個月來，經濟學家一直在延後或放棄他們對美國經濟衰退的預測，物價和薪資漲幅隨著經濟成長的韌性而放緩。高盛本月初表示，目前預估經濟衰退的可能性為 15%。

美國避險基金大佬艾克曼 (Bill Ackman) 周四 (21 日) 表示，他相信 30 年期美債殖利率將進一步上升，而他的潘興廣場資本管理公司 (Pershing Square Capital Management) 仍在做空債券。

貝萊德 (BlackRock) 全球固定收益投資長 Rick Rieder 週四 (21 日) 表示，Fed 當前旨在抑制通膨的升息週期已接近尾聲，並可能在明年下半年降息。Rieder 也表示，Fed 可能希望在今年底再升息一次，然後會停下來「靜觀其變」。 一旦勞動市場開始進一步疲軟，Fed 將考慮在 2024 年下半年開始降息。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月製造業 PMI 終值，預估 47.9，前值 47.9

美國 9 月服務業 PMI 終值，預估 50.3，前值 50.5

美國 9 月綜合 PMI 終值，前值 50.2

重要個股動態：

Windows 人工智慧（AI）時代來了！美國科技巨擘微軟 (MSFT-US) 周四（21 日）舉行秋季發表會，宣布將於 9 月 26 日推出 Windows AI 助手 Copilot ，而 Microsoft 365 Copilot 定 11 月 1 日向企業用戶開放。

從此，不管是 Word、PPT、Excel、Outlook、Teams 等辦公軟體，還是 Windows 11 作業系統，抑或 Edge 瀏覽器，通通都會得到 GPT-4 加持！

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

甲骨文 (Oracle) (ORCL-US) 重申先前預測，即公司 2026 年 5 月止會計年度營收將達到 650 億美元、營業利潤率 45% 的目標，以及每股獲利增長年率 10% 以上。

甲骨文企業營運執行副總裁 Doug Kehring 在拉斯維加斯舉行的年度甲骨文雲端世界大會上表示「我們仍然有信心實現這些目標。」

ORCL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

在空頭集結下，剛風光上市一周的英國晶片設計商安謀 (ARM) 周四 (21 日) 連續第五個交易日收黑，盤中首度跌破每股 51 美元的發行價。

軟銀控股的 ARM 周四終場下跌 1.4% 至每股 52.16 美元，盤中最低曾跌至 49.85 美元，低於上周三 (9 月 13 日) 公布的首次公開發行 (IPO) 定價。