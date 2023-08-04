美銀：經濟衰退風險當前 資金流出股市

美國銀行策略師哈奈特 (Michael Hartnett) 表示，由於經濟萎縮的風險仍然很高，該行的客戶正在逃離股市。

根據該行的一份最新報告，在截至 8 月 2 日當周，美銀私人客戶連續第二周淨賣出股票，而過去兩周債券購買量為去年 10 月以來最強。

哈奈特指出，「私人客戶正在回歸『避險』模式。」他補充說，在債券殖利率上升和金融環境收緊的情況下，硬著陸仍然是 2023 年下半年面臨的最主要風險。

這位策略師因 2022 年獨到的看跌預測獲得市場肯定；但今年他的空頭看法至今尚未在市場得到驗證。截至 7 月底，美股連續上漲 5 個月。這是因為市場樂觀認為，在通膨降溫和經濟數據仍具韌性的情況下，美國經濟可以避免衰退。

然而，8 月初美股動盪不安，惠譽調降美國評級引發股市獲利回吐。周五 (4 日) 關注焦點在於 7 月就業報告，市場希望從中了解勞動市場的強弱程度。

美國銀行引用 EPFR Global 的數據出，雖然近期有所回落，但科技基金的資金流入仍然強勁，過去 4 周吸引近 60 億美元。

至於其他要點包括：當周全球股票基金資金流入 48 億美元，72 億美元流入債券基金，204 億美元流入現金。歐洲股市連續 21 周資金流出，達到 33 億美元。金融和消費類股的資金流出規模最大。