〈商品報價〉Fed鷹式暫停升息 鐵礦砂下挫逾3%

大型船運價回落，使波羅的海綜合指數 (BDI) 結束連 11 漲的走勢，周四 (21 日) 小幅下跌 15 點，或 0.95% 至 1569 點。另一方面，由於美國聯準會宣布「鷹式暫停」升息，市場風險情緒減弱，使鐵礦砂價格自高點下挫逾 3%，跌破 120 美元。

海岬型運費指數 (BCI) 下跌 60 點，或 2.9% 至 2007 點；平均日租金增加減少 499 美元報 16646 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 下跌 11 點，或 0.64% 至 1696 點；平均日租金減少 96 美元報 15265 美元。

船舶經紀商 Fearnleys 報告指出，由於大西洋地區 9 月底至 10 月初的需求穩定，因此巴拿馬型市場的前景依舊謹慎樂觀。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 26 點，或 1.96% 至 1350 點。

另一方面，美國聯準會 (Fed) 宣布年底再次升息並在 2024 年收緊貨幣政策之後，市場風險情緒減弱，中國鐵礦石、鋼材及煉鋼材料等價格應聲暴跌。

連續月紐約鐵礦石下挫 3.05% 至 118.06 美元，天津港鐵礦石進口價下跌 3.85% 至 119.85 美元。

分析師表示，在中國振興經濟政策的帶動之下，鐵礦砂在 8 月穩步上漲，9 月延續漲勢，但現在漲勢似乎已失去動力，儘管市場傳言稱，中國官方將向房地產開發商提供額外的支持，但整體情緒依舊謹慎。