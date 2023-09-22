〈貴金屬盤後〉Fed鷹派暫停 利率可能更高更久 金價創近兩個月最大跌幅

黃金期貨周四 (21 日) 挫跌，創近兩個月來最大跌幅，連續五日漲勢中止，主因是美國聯準會 (Fed) 公布鷹派的利率展望後，美元和美債殖利率雙雙上揚，並打壓貴金屬行情。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 27.50 美元或 1.4%，報每盎司 1939.60 美元，為 8 月 1 日來最大跌幅。

Fed 9 月「鷹派暫停」，雖然維持利率不變，但最新利率預測點狀圖顯示，今年可能還會再升息一次，且到 2024 年底一直保持緊縮。

Exinity 首席市場分析師 Han Tan 說：「黃金交易員把 Fed 利率可能更高更長的訊息聽進去了... 這迫使黃金多頭降低他們的熱情。」

美元盤中升至逾六個月高點 105.31，10 年期美債殖利率也觸及 16 年高點。這兩個因素都打壓黃金價格。

OADNA 資深市場分析師 Craig Erlam 說：「Fed 的鷹派暫停證明在黃金多頭間不受歡迎。雖然在決議發布前有一些樂觀情緒，讓黃金一路漲到 1950 美元、回到本月稍早的高點，但在決策出爐後就回吐漲幅，終場收黑。」

Erlam 說：「接下來黃金可能再跌一些，實際要看交易員有多認真看待 Fed 的點陣圖，或許可能向下測試上周約 1900 美元的低點。」

根據芝商所 (CME)FedWatch 工具，市場押注今年有 45% 機率再次升息，但也預測明年上半年有 40% 機率將降息。

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