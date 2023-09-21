〈紐約匯市〉Fed維持利率不變但立場更鷹 美元續揚 日元再探10個月低點

美國聯準會 (Fed) 周三 (20 日) 宣布維持利率不變，但加強鷹派立場，預估年底前將進一步升息，消息帶動美元指數小幅上揚，日元兌美元續探十個月低位。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.12%，至 105.33。受美國強勁成長帶動，DXY 上周連續九周收高，創下近十年來最長連漲紀錄。

聯準會公布最新決議，將聯邦基金利率維持在 5.25%-5.50% 目標區間，一如市場預期，並預測利率將在今年達到 5.50%-5.75% 的高峰，即年底前還會再升息 1 碼。

而 Fed 最新預測顯示，與 6 月時給出點陣圖相比，決策委員預測 2024 年只會降息 2 碼，降息空間小於 6 月時的預測，顯示利率處在高檔的時間，將比原先預期還要更久。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示，雖然有些事情超出央行的控制範圍，但 Fed 的激進升息很可能不會使經濟陷入低迷。Fed 做出最新決議後，對利率較敏感的美國 2 年期公債殖利率觸及 17 年高點。

道明證券 (TD Securities) 利率策略師 Gennadiny Goldberg 表示：「看起來 Fed 試圖發出盡可能鷹派的信號。」

美國銀行全球研究 (BofA Global Research) 發布報告稱，美元指數近期的上漲態勢有望形成黃金交叉，證明了短期內市場對其抱持樂觀態度。

英鎊貶近 0.4% 至 1.2344 美元，續創近三個月新低。市場預期英國央行周四 (21 日) 將升息 1 碼，但在最新決議出爐前，英國公布 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增率意外降至 6.7%。

滙豐銀行 (HSBC) 歐洲外匯研究主管 Dominic Bunning 表示，核心通膨和服務業通膨降溫，應該能夠帶來寬慰，並限制英國央行升息，這意味著緊縮周期已達高峰。

聯準會發布利率決議後，日元兌美元貶 0.3%，報 148.20 日元兌 1 美元，再創十個月新低。

日本財務省負責外匯事務的副大臣神田真人 (Masato Kanda) 周三重申，在外匯問題上，當局始終和美國及海外決策者保持密切溝通，並對匯市走勢保持「高度警覺」。

當被問到如果日本再次出手干預匯市，美方是否會表示理解時，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 則回應，這在很大程度上取決於細節，兩國通常會對此進行溝通。

截至台灣時間周四 (21 日) 約 6:00 價格: