和大將斥資15億元赴美設廠 2025年Q2投產

電動車零組件大廠和大 (1536-TW) 董事長沈國榮今 (20) 日宣布，啟動美國新墨西哥州投資設廠計畫，預計初期投資 15 億元，2025 年第二季正式量產，首年營收貢獻 12-13 億元，2026 年起全年營收上看 25 億元，目標 2027 年開始獲利。

和大是特斯拉在台的重要供應商之一，沈國榮指出，和大北美客戶占營收比重達 60%，此次設廠北美，是全球在地供應鏈布局的新里程碑，而選定新墨西哥州，是在評估亞利桑納州、德州後，完成的最後選定，期藉此深化經營北美客戶。

沈國榮認為，新墨西哥州購地、人力和水電成本相對低，稅務也更具有優勢。

和大預計初期投資 15 億元，2025 年第二季量產，首年營收貢獻 12-13 億元，2026 年起營收規模上看 25 億元，將透過新廠與客戶節省往來時間成本，可望逐漸擴大在地業務，後續還有第二階段投資。

在美國設廠後，和大的台灣廠主要支應台灣、中國、東南亞和歐洲等地客戶所需。

新墨西哥州州長 Michelle Lujan Grisham 指出，和大投資 9900 萬美元，新廠占地 30 英畝，提供 350 個工作機會，新墨西哥州將補助 300 萬美元，希望藉由此次設廠案例，帶動招商。