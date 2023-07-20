馬斯克樂觀看FSD全自駕前景 證實已和大型車廠洽談授權事宜

特斯拉 (TSLA-US) 周三 (19 日) 發布財報後，執行長馬斯克 (Elon Musk) 表達他對全自動駕駛系統 (FSD) 和人形機器人 Optimus 等人工智慧 (AI) 產品的樂觀看法，並透露正在和主要 OEM 廠討論 FSD 的授權問題。

馬斯克在電話會議上證實，正在和一家大型汽車製造商進行初步磋商，討論 FSD 的授權事宜。若汽車製造商採用 FSD 技術，必須同時安裝特斯拉的軟體和硬體套件。

馬斯克並宣布，將開放 9 月底前購買新車的用戶，享有一次性轉移 FSD 功能的資格，他將此描述為「一次性特赦」。目前特斯拉的 FSD 套件在美國售價 1.5 萬美元，要價不斐，因此購買 FSD 的車主往往希望能在換車時，將該功能升級到新購置的車款上。

馬斯克說，一旦自駕技術獲得監管機構批准，特斯拉的電動車價值將進一步上升。他還表示，正在試驗階段的人形機器人 Optimus，最快明年就可以在工廠上工。目前已產出的特斯拉機器人原型僅 10 個。

利率上升和電動車市場的激烈競爭，迫使特斯拉採取降價和折扣的方式來鞏固市占率，雖然這種策略得以提振買氣，卻也侵蝕了獲利空間。

對此，馬斯克堅持繼續以犧牲利潤，作為刺激銷量的代價，並看好 FSD 的長期價值為獲利作出貢獻。

方舟投資 (Ark Invest) 分析師在推特上表示，考量到研發失敗的例子眾多，她對特斯拉將向其他車商授權 FSD 功能的消息並不意外。「自主化很難，需要大量數據，我相信許多汽車製造商無法單獨實現這項目標。」

特斯拉最新財報顯示，FSD 測試版已完成超過 3 億英里的行駛里程，其中有一半以上是在上一季完成的。