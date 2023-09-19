UAW：周五前若未取得實質進展 將擴大罷工

美國汽車工人聯合會 (United Auto Workers, UAW) 主席 Shawn Fain 周一 (18 日) 晚間宣布，如果雙方在美東時間周五中午之前，未能取得「實質性進展」，UAW 將針對福特 (F-US)、通用 (GM-US)、克萊斯勒母公司 Stellantis (STLA-US) 三大車廠進行更多罷工。

就在一周多前，工會宣布對底特律三大汽車製造商的組裝廠進行有針對性的罷工，共約 12700 名工人加入。

Fain 在工會在線發布的影片中說：「汽車工人已經等待了足夠長的時間，讓三巨頭可扭轉局面。 我們不會等待，也不會閒逛，因此，9 月 22 日星期五中午是新的截止日期。」

Fain 先前表示，工會計畫根據與公司的談判進度，決定是否增加停工次數。與此同時，Fain 並沒有說公司需要達成臨時協議，以避免進一步的罷工，只提到「實質性進展」。 除了暫定協議外，工會發言人沒有立即回應置評。

歷史性罷工

據報導，UAW 本次罷工創造了許多歷史。首先，它是第一次同時針對美國三大汽車製造商的罷工。在此之前，UAW 一直使用各個擊破的策略，針對單一汽車製造商進行罷工與協商。

其次，這次 UAW 採用針對性的罷工方式，只在最關鍵的工廠進行罷工，進而導致其他工廠因缺乏零件停工，如此，可以大幅度降低罷工的成本。這樣做並非史無前例，但這確實不是典型工會的做法。

UAW 將這次罷工稱為「站起來罷工」(Stand Up Strike)，以致敬 1930 年代的靜坐罷工 (Sit Down Strikes)。

儘管如此，Fain 周一表示，如果汽車製造商未能在談判中，取得進展並真誠地協商，將號召更多當地人站起來參加罷工。

通用汽車和福特就正在進行的談判發表了一般性聲明，但雙方均拒絕就工會周一晚間規定的最後期限直接發表評論。

進展不易達成

儘管汽車製造商向工會提出了創紀錄的提議，其中包括每小時工資增加約 20%、數千美元的獎金、保留工會的白金醫療保健和其他福利，但並未打消罷工計畫。

UAW 要求的新合約待遇方案非常高，包括：

消除不同的工資等級；

在合約有效期限內加薪 40%；

恢復生活費津貼，並依照能夠抵銷通膨的程度進行調整；

固定收益退休金；

因工廠關閉而罷工的權力；

每周工作四天，共 32 小時，每年五周休假，更多有薪假期；

限制使用臨時工（非會員）；

增加現有退休人員的福利。

通用汽車全球製造主管 Gerald Johnson 認為，UAW 的工資和福利提案，將公司損失 1000 億美元。「這幾乎是通用汽車公司總市值的兩倍以上，絕對不可能被接受。」