這刀治病還致命？UAW發動3家工廠罷工 汽車股仍穩若泰山

通用汽車 (GM-US) 周五 (15 日) 表示，與美國聯合汽車工會 (UAW) 的勞資談判破局後，密蘇里州 Wentzville 工廠罷工，導致其堪薩斯州裝配廠將被迫停產，這是罷工帶來的第一個連鎖反應。

罷工中的通用 Wentzville 工廠負責供應其堪薩斯州裝配廠關鍵的沖壓件。通用表示，由於 Wentzville 工廠罷工，目前薩斯州裝配廠的零件最快下周初就會耗盡，一旦零件短缺就無法繼續生產，沒有工作可做。

然而，通用周五收高 0.86%，Stellantis (STLA-US) 上漲 2.18%、福特 (F-US) 幾乎持平。這些股票盤前走跌，但最終華爾街似乎對罷工衝擊泰然處之。

在勞資談判破局後，UAW 首次發動底特律三大車商周五同時罷工，使密蘇里、俄亥俄和密西根州各一座工廠、約 12700 名工人在午夜過後即停工。

UAW 工會代表 14 萬 6 千名美國汽車工人，要求在 4 年內 (即 2027 年 9 月前) 加薪 40％，並大幅改善福利，但福特汽車執行長 Jim Farley 直言談判無法繼續下去，因為加薪 40%「公司會破產」。

福特和通用表示已開出相當慷慨的價格，通用執行長 Mary Barra 稱「相信談判會很快結束」，而 Stellantis 則表示每回談判都帶著承諾，盼達成公平協議。

Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，市場預期罷工行動僅會持續短暫時間，他認為不會超過 2 至 3 周，而這樣的預期推高了股市。

Ives 說：「但如果罷工超過 4 周，恐怕會讓 2024 年一些電動車計畫推遲 3 至 6 個月，如果罷工持續 6 至 8 周，那就會帶來沉重打擊。」

晨星公司分析師 David Whiston 指出，目前罷工行動僅侷限 3 家工廠，這令市場開心。

UAW 主席 Shawn Fain 表示，僅發動部分工廠罷工是為了讓工會在談判桌上獲得最大彈性。

Whiston 表示，許多人本來預期 UAW 會率先針對動力總成工廠 (powertrain) 發動罷工，結果 UAW 首攻是裝配廠，也許是工會希望在直搗黃龍前，再給車商一次機會。

Navellier & Associates 創始人 Louis Navellier 寫道，罷工的工廠包括生產 Broncos、雪佛蘭 Colorado 皮卡，以及 Wrangler SUV，而目前這些車在經銷商端均庫存過剩，所以 UAW 罷工還有利這三大車商控制庫存。

富國銀行分析師 Colin Langan 也認同此說法，並稱罷工的規模遠小於預期，但他預計未來將出現巨大的波動，因為若出現正面消息就會推高股價，倘若談判依舊未果導致更多工廠罷工，就會導致股價下跌。