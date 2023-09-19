DoorDash新增10萬家商店名單、提供雜貨配送服務 恐衝擊Instacart上市表現

面對競爭對手 Instacart 即將上市，美國最大餐飲外送平台 DoorDash (DASH-US) 周一 (18 日) 宣布擴大提供雜貨配送的商店名單，在北美的 MarketPlace 和 Drive 平台上增加約 10 萬家非餐廳類型的商店。

DoorDash 垂直領域新任副總裁 Fuad Hannon 表示，公司與各種規模的雜貨商建立長期合作關係，此方面的投資有重大進展，同時仍聚焦提高品質和執行力。

瑞穗證券分析師 James Lee 周日將該級從「中性」上調至「買入」，並將目標股價從 90 美元上調至 105 美元。他認為該公司有能力繼續提高在食品配送市場的佔有率，且因消費者支出保持彈性、食物的通膨率正在下降，因此該公司仍存有成長機會。

他寫道，該公司因食品配送業務獲利，得以用來投資相鄰業務 (例如雜貨配送) 以提高其市場地位。

DoorDash 股價周一吐回漲幅，收盤幾乎持平在每股 80.92 美元。 該股今年以來已上漲 65%。

DoorDash 宣布此消息之際，雜貨配送企業 Instacart 也將於周二進行首次公開募股 (IPO)，擬以每股 30 美元甚至更高的價格出售 2200 萬股股票。投資研究公司 New Constructs 的執行長 David Trainer 認為，DoorDash 的消息恐衝擊 Instacart 的上市表現。Instacart 沒有立即發表評論。

Trainer 表示，Instacart 確實建立了具獲利的業務，但其成長正在放緩，競爭正在加劇，且隨疫情消退，大眾開始外出親自購物，其服務的需求仍不穩定。

雜貨店是 Instacart 的命脈，因此一旦合作夥伴建立自家送貨服務，雙方很快從合作夥伴轉為競爭對手。

沃爾瑪 (WMT-US) 的每月訂閱方案也提供送貨服務，DoorDash 的最新消息也加劇對其的競爭威脅。