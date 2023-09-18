美股因結束升息而走高？這次可能不一定

按照歷史經驗，Fed 升息周期的結束通常是持有美股的好時機。但這次不確定的經濟前景和過高的估值，可能會抑制美股的漲勢。

自 2022 年 3 月以來，Fed 已累計升息 525 個基點，市場普遍預計 Fed 本周將維持利率不變。並且許多投資人認爲，政策制訂者不太可能進一步升息，從而結束幾十年來最激進的貨幣政策緊縮周期。

如果預期是正確的，那麼美股可能會進一步上漲。金融研究公司 CFRA 的分析顯示，在 Fed 過去 6 次的信貸緊縮之後，從最後一次升息到下一個周期的首次降息，標普 500 指數平均上漲了 13%。

然而，更悲觀的投資人表示，升息收緊經濟狀況並帶來衰退只是時間問題。標普 500 指數今年以來已累計上漲超過 16%，這在一定程度上得益於美國經濟在利率上升面前保持了韌性。

Northwestern Mutual Wealth Management Company 投資長舒特 (Brent Schutte) 表示，「如果現在是 Fed 升息周期的結束，市場可能會對此稍感欣慰。」然而，「我不認爲經濟會擺脫衰退，這將是最終決定股市走向的因素。」他補充指出他現在更青睞固定收益而不是股票。

雖然大多數投資人認爲 2023 年不太可能出現經濟衰退，但對部分市場參與者來說，明年經濟放緩的可能性仍然存在。一個令人擔憂的衰退信號是美國國債殖利率曲線倒掛，這是過去經濟衰退發生之前總會出現的市場現象。

根據 CME 的 FedWatch 工具，交易員認爲本周 Fed 維持利率不變的概率高達 99.0%，11 月維持利率不變的機率爲 73.0%，12 月維持利率不變的機率爲 61.4%。

Fed 主席鮑爾上月表示，可能需要進一步升息以冷卻仍然過高的通膨，並承諾在即將召開的會議上「謹慎」採取行動。

然而，過去幾個月出現的通膨數據總體十分溫和，這可能意味着 Fed 7 月升息 25 個基點是自去年以來的升息周期中的最後一次。

CFRA 首席投資策略師史托佛 (Sam Stovall) 表示：「如果華爾街得出結論，認爲 Fed 已經結束升息劃，這至少會提供支撐，即使不會給股市帶來繼續走高的額外催化劑。」

投資人還試圖評估 Fed 何時開始放鬆貨幣政策。CFRA 發現，Fed 傾向於在上一次升息後的平均 9 個月內降息，標普 500 指數在降息後的 6 個月內平均上漲 6.5%。

根據 CME 的數據，投資人預計 Fed 最快明年 1 月上降息的可能性很小，預計 5 月降息的機率約爲 30%。

然而，部分投資人認爲，即使 Fed 已經結束升息，股市也將面臨挑戰。

牛津經濟研究院分析師預測，全球企業獲利將進一步下滑，並指出，「 Fed 最後一次升息後，當每股獲利下滑時，股市的回報率通常會低得多。」

牛津大學和其他投資人也對今年飆升的股票估值持謹慎態度。根據 LSEG Datastream 的數據，標普 500 指數的 12 個月遠期本益比約爲 19 倍；相較之下，今年年初爲 17 倍，長期平均值爲 15.6 倍。

股票估值還受到債券殖利率上升的威脅，更這增加了固定收益作爲股票投資替代品的吸引力。當前，10 年期美國國債殖利率接近 15 年來的最高點。

Cresset Capital 投資長艾比林 (Jack Ablin) 表示，「如果 Fed 站出來說：『我們已結束升息』，沒錯，這的確可能是值得慶祝的理由。」「但考慮到股票相對於債券的估值已經很高，我不確定這種情況能持續多久。」