蘋果分析師Ives：市場對iPhone 15反應熱烈 Q4有望出貨近9000 萬支

Wedbush 分析師 Daniel Ives 表示，蘋果 (AAPL-US) 上周推出的 iPhone 15，市場早期反應熱烈，他對蘋果股票的評級為「跑贏大盤」，目標價為 240 美元。

Ives 在一份報告中表示，上周五開始的 iPhone 15 預訂量遠高於市場普遍預期。 他援引 Wedbush 的分析稱，預訂量比去年 iPhone 14 的預訂量增長了約 10-12%。

Ives 指出，iPhone 15 Pro/Pro Max 更受歡迎，其中 Pro Max 在美國、中國、印度和歐洲部分地區表現尤為強勁。他表示，這對手機平均銷售單價 (ASP) 來說是個好兆頭。他預估，蘋果 ASP 大概在 925 美元的範圍內，較過去 12 個月上漲了約 100 美元。

Ives 還表示，iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max 的交貨 / 發貨時間現已移至 10 月底至 11 月初。他說：「iPhone 15 Max 看起來在這個周期中脫穎而出。」

他估計，印度的預訂量較去年同期增長約 25%，而中國的預訂量則更為強勁。 「我們相信，市場份額會增加。儘管外界有愈來愈多的懷疑，但蘋果在中國的 iPhone 15 周期仍將保持穩定。」

Ives 表示，Wedbush 本周末對亞洲供應鏈進行的檢查，增強了人們的信心，即 iPhone 在假日季 (第四季) 的出貨量可能接近 9000 萬支。他預計，各商家的促銷活動，有望進一步提高銷量。

對於 2024 財年，分析師預計 iPhone 銷量將達到 2.25 億支，ASP 也將不斷上升。他補充稱，這說明了蘋果下一款 iPhone 的潛在需求情況，估計全球 12 億 iPhone 用戶中，約有 2.5 億以上，在 4 年多的時間裡沒有升級過手機。