鉅亨美股雷達：本週市場關注Fed 9月利率決策 分析師稱市場對iPhone 15反應熱烈

美股重要看點：

本週市場關注 Fed 利率決策。美國 10 年期公債殖利率來到 4.347 %。美股期貨週一 (18 日) 上升，道瓊期貨漲 0.07%，標普 500 期貨漲 0.11%，那斯達克 100 期貨漲 0.15%。

Fed 將在台灣時間週四 (21 日) 凌晨兩點公布 9 月利率決策，隨後 Fed 主席鮑爾將在兩點半召開貨幣政策決議記者會。市場預估利率可能按兵不動，維持在 5.25%-5.5% 區間不變，不過有鑑於上週經濟數據報告顯示通膨加速升溫、就業市場強勁，今年內可能會再升息一次。

高頻經濟公司 (High Frequency Economics) 首席美國經濟學家法魯奇 (Rubeela Farooqi) 表示，上週通膨報告支撐聯邦公開市場委員會 (FOMC) 本週保持利率不變。至於未來政策路徑，有關通膨、就業市場以及對先前收緊貨幣政延後與累積的效應都要列入考量，將有助確認 Fed 是否已經完成升息還是要進一步升息。目前預估 FOMC 可能在年底前都會維持利率不變。

根據 CME 的 FedWatch 工具，市場預計 Fed 本周維持利率不變的可能性為 99%。

不過，一項針對多位知名經濟學家的調查顯示，Fed 可能打破市場投資人如今的預期，有超過 40% 的受訪者表示，他們預計 Fed 將從目前的 5.25%-5.5% 利率水準再升息 2 次或以上。近半數受調的經濟學家預測，聯邦基金利率將達到 5.5% 至 5.75% 的高點，表明利率將再度上升 0.25 個百分點。另有 35% 的人預計利率將升至 5.75% 至 6% 的高點。一小部分人 (8%) 認為利率將超過 6%。

今年美股的漲勢優於預期，促使多家華爾街大行策略師開始正視自己的錯誤預測，紛紛提高標準普爾 500 指數年底目標價。

法國興業銀行 (Societe Generale) 美國股票策略部門主管 Manish Kabra 上週將標普 500 指數的年底目標價從 4,300 點提升至 4,750 點，較他最初預測的 3,800 點高出 25%。

Piper Sandler & Co. 首席投資策略師 Michael Kantrowitz 和法國巴黎銀行 (BNP Paribas SA) 美國股票和衍生品策略主管格 Greg Boutle 原先設定的目標價為 3,225 點和 3,400 點，是預測者中最低的目標價，不過也都在近期上調了年底目標價，以跟上美股今年迄今 15.9% 的漲幅。

曾神預言 2022 年美股大跌的摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 也在 7 月份承認自己看空股市的時間太久。不過，他仍然預計美股在年底前將下跌超過 10%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月 NAHB 房產市場指數，預估 50，前值 50

重要個股動態：

Wedbush 分析師 Daniel Ives 表示，蘋果 (AAPL-US) 上周推出的 iPhone 15，市場早期反應熱烈，他對蘋果股票的評級為「跑贏大盤」，目標價為 240 美元。

Ives 在一份報告中表示，上周五開始的 iPhone 15 預訂量遠高於市場普遍預期。 他援引 Wedbush 的分析稱，預訂量比去年 iPhone 14 的預訂量增長了約 10-12%。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

對軟銀執行長孫正義而言，晶片設計公司 Arm(ARM-US) 成功上市，及時補充了投資「彈藥庫」，而下個主陣地已經確定——人工智慧（AI）。

據英國《金融時報》上周六（16 日）報導，知情人士透露，在 Arm 上市後，孫正義尋求在 AI 領域投資數百億美元，且 OpenAI 是潛在投資對象之一。消息人士說，孫正義也考慮投資 OpenAI 的競爭對手，並有意收購英國 AI 晶片製造商 Graphcore。