〈美股早盤〉超級央行周登場 成長股走低 主要指數平盤波動

美股本周迎接超級央行周，其中美國聯準會 (Fed)9 月利率決策即將出爐，主要指數周一(18 日) 平盤波動。與此同時，布蘭特原油價格上漲至每桶 95 美元左右，加劇投資人對通膨的擔憂，晶片製造商和大型成長股走跌。

截稿前，道瓊工業指數漲近 10 點或 0.03%，那斯達克綜合指數跌近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.10%，費城半導體指數漲近 0.2%。

Fed 領銜的「超級央行周」重磅來襲！本周市場將迎來 Fed、英國央行 (BOE)、瑞士央行、日本央行(BOJ) 等多家央行的最新利率決策。隨著上周歐洲央行 (ECB) 宣布「升息到位」，市場也將聚焦 Fed 的政策路徑。

Fed 將於台灣時間周四 (21 日) 凌晨兩點公佈最新利率決策，目前市場認為利率幾乎沒有懸念按兵不動，更關注的是該行如何暗示未來政策路徑，以及今年內會否再次升息。

巴黎 La Francaise Asset Management 的基金經理 Francois Rimeu 認為，市場本周將非常坎坷，預估各國央行總裁將發出鷹派訊息。

美股周一開盤前，主要指數期貨小幅走低，美國 10 年期公債收益率攀升、對利率政策敏感的 2 年期公債殖利率升逾 5%。

以 Jean-François Paren 為首的法國農業信貸銀行策略師表示：「一些 Fed 發言人最近採取了略微謹慎的語氣，他們提到風險已經變得更加雙向，並談到了謹慎行事的能力。話雖如此，現在宣布勝利還為時過早，Fed 希望保留進一步收緊的可能性。」

截至台北時間周一（18 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.80%，至每股 269.44 美元

華爾街日報 (WSJ) 周一援引知情人士消息報導，沙烏地阿拉伯正與美國電動車巨擘特斯拉就在當地建立工廠進行談判，這是沙國雄心勃勃努力的一部分，目的是獲取電動汽車所需的金屬，並説明實現經濟多元化，擺脫對石油的依賴。

迪士尼 (DIS-US) 早盤下跌 0.04%，至每股 85.55 美元

美媒援引知情人士消息報導，迪士尼已與其印度串流媒體和電視業務的潛在買家進行初步談判，其中包括億萬富翁安巴尼 (Mukesh Ambani) 的信實工業 (Reliance Industries)。

BioNTech(BNTX-US) 早盤下跌 1.54%，至每股 111.32 美元

德國疫苗製造商 BioNTech 表示，正與流行病防範創新聯盟 (CEPI) 建立合作夥伴關係，以推進其猴痘 (MPOX) 疫苗的開發。CEPI 將提供高達 9,000 萬美元的資金，支持以 BioNTech 以 mRNA 技術為基礎的候選疫苗開發。BioNTech 將啟動用於預防猴痘的疫苗 BNT166 的早期至中期試驗。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

美股周一低迷的情緒與摩根士丹利策略師 Michael Wilson 團隊的一份報告基調相符，他們認為投資人已變得更加謹慎，而客戶之間關於經濟衰退是避免還是延後的爭論越來越大。報告指出，投資人認為相對於今年，明年對風險資產來說似乎是更具挑戰性的一年。