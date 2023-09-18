美股漲勢超出預期 華爾街紛紛上調標普年底目標價

今年美股的漲勢優於預期，促使多家華爾街大行策略師開始正視自己的錯誤預測，紛紛提高標準普爾 500 指數年底目標價。

法國興業銀行 (Societe Generale) 美國股票策略部門主管 Manish Kabra 上週將標普 500 指數的年底目標價從 4,300 點提升至 4,750 點，較他最初預測的 3,800 點高出 25%。

Piper Sandler & Co. 首席投資策略師 Michael Kantrowitz 和法國巴黎銀行 (BNP Paribas SA) 美國股票和衍生品策略主管格 Greg Boutle 原先設定的目標價為 3,225 點和 3,400 點，是預測者中最低的目標價，不過也都在近期上調了年底目標價，以跟上美股今年迄今 15.9% 的漲幅。

曾神預言 2022 年美股大跌的摩根士丹利首席美股策略師 Mike Wilson 也在 7 月份承認自己看空股市的時間太久。不過，他仍然預計美股在年底前將下跌超過 10%。

50 Park Investments 創辦人 Adam Sarhan 表示，市場思維和心態是促使策略師們改變預測的主要驅動力。今年以來，不少策略師在試圖趕上股市漲勢時被迫調整目標價。

儘管多位策略師們在很大程度上放棄了自己原先對 2023 年底目標價的預測，但卻也還沒有轉為多頭。 例如，Kabra 預計，在消費者支出緊縮的衝擊下，標普 500 指數到明年年中將跌至 3,800 點。

事實上，市場上策略師普遍預測 2024 年市場將落入低迷，儘管有越來越多的跡象表明美國經濟可能免於衰退。美聯準會官員近期也表示，如果經濟和通膨不進一步降溫，就有可能再度升息。

從歷史數據來看，把握住 Fed 完成升息的時間點，有望為股市投資人帶來兩位數的回報，但是若 Fed 暫停升息然後又重啟升息的話，投資前景恐怕就會難以預測。