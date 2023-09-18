虎門開辦員工持股信託 等同調薪4-10%

虎門 (6791-TW) 今 (18) 日宣布，為強化留才機制，增進員工的向心力，與玉山銀行簽訂員工持股信託契約，預計 10 月正式啟動，換算每年調薪幅度達 4-10%，期藉由開辦員工持股信託，激勵同仁與公司共創良好績效。

虎門此為首次辦理員工持股信託方案，預計 10 月啟動，依照員工年資，訂定自願參與員工提撥金額扣款標準和公司相對提撥獎勵金額，定期存入員工信託專戶，換算每年調薪幅度達 4-10%。

虎門表示，讓員工成為公司股東，也相當額外薪資加給，希望藉此持續提升員工福利，並達到吸引和留住優秀人才效果，而長期累積投入的金額，有助於保障員工退休生活。

虎門看準 5G、AI、電動車和物聯網等應用，持續推動上下游產業鏈需求，今年以來，半導體相關產業、散熱、電源管理和電動車領域的營收均明顯成長。

虎門說明，高效能運算 (HPC) 讓 CAE(電腦輔助工程) 發揮功能，成為工業產品設計開發與生產品管不可或缺的工具，看好 CAE 市場規模擴大中，而在 CAE 搭配伺服器、量測設備等業務開始成長後，近期虎門再增加 ConcurrentReal-TimeHIL 即時運算方案，提供高性能即時計算機硬體和軟體解決方案，為未來營運成長再添新動力。

虎門成立逾 40 年，CAE 和 CPC 業務持續擴大服務，上半年營收 2.66 億元，稅後純益 4001 萬元，每股純益 (EPS)1.92 元，創歷年同期新高，全年營運展望正向樂觀。