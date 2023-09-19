〈台股盤前要聞〉台股重挫222點摜破季線、張忠謀談台晶圓製造優勢 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股昨 (18) 日受台積電遭利空襲擊拖累，加上 AI 指標股熄火，指數終場下跌 222.68 點，收今日最低點 16698.24 點，跌破五日線與季線；台積電 創辦人張忠謀表示，台灣在晶圓製造上具有優勢，優勢在於人才。以下是今 (19) 日必看重要財經新聞。

台積電臉綠 + AI 股黯淡 重挫 222 點收 16698 點 再失守季線

美股上週五走跌，其中費半重挫 3%，台股昨 (18) 日受台積電遭利空襲擊拖累，加上 AI 指標股熄火、再度下探，指數開低走低，終場下跌 222.68 點，收今日最低點 16698.24 點，跌破五日線與季線，成交值萎縮至 2787.54 億元。閱讀全文...

台積電離職率不到 5% 張忠謀：台灣晶圓製造優勢在人才

台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀昨 (18) 日表示，台灣在晶圓製造上具有優勢，優勢在於人才，台積電每年員工離職率 4-5%，反觀美國 70、80 年代離職率達 15-20%，怎會有好成績。閱讀全文...

TSIA 年會 10/27 登場 微軟兩高層來台進行 AI 專題演講

台灣半導體產業協會 (TSIA) 昨 (18) 日宣布，10 月 27 日將舉辦 2023 TSIA 年會，除由理事長台積電 (2330-TW) 資深副總侯永清開幕致詞，也特邀微軟 (MSFT-US) 兩位高層 Corporate Vice President Rani Borkar 及 Eric Boyd 擔任 Keynote 演講貴賓，分享 AI 專題。閱讀全文...

中國管制鎵、鍺金屬 光洋科董座：獲日本客戶詢問

靶材廠光洋科 (1785-TW) 昨 (18) 日召開法說會，董事長黃啟峰表示，目前看到市況並未進一步惡化，產業正朝健康方向前進，且由於中國日前對鎵、鍺等稀有金屬進行出口管制，公司也接獲日本客戶詢問，有機會成為營收成長動能。閱讀全文...

系微 OpenBMC 詢問度增 5 倍 下半年起認列 NRE

BIOS 韌體大廠系微 (6231-TW) 昨 (18) 日迎來成立 25 周年慶，董事長王志信表示，下半年營運會優於上半年，尤其今年新增 60 至 70 家客戶詢問 OpenBMC 解決方案，相較過往每年 10 幾個客戶明顯增加，目前已認列相關 NRE 營收。閱讀全文...



