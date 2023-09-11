〈房產〉老公寓變搶手貨 內湖公寓交易價揚且占比創新高

房價高漲，屋齡較高的中古公寓也成為不少購屋民眾的熱門之選，房仲業者彙整實價登錄資料發現，今 (2023) 年前 7 月台北市內湖區公寓產品的成交件數為 241 件，占全區住宅交易總件數 680 件的 35.4%，此一占比寫下有實價登錄以來的同期新高，且已連續第 5 年上升。

同時，近 5 年內湖公寓產品的平均成交單價也從每坪 45 萬元增長到 54.3 萬元，漲幅超過 2 成，顯見內湖的公寓產品頗受購屋民眾青睞。對此，東森房屋內湖捷運加盟店副店長歐政良表示，公寓產品坪數實在，總價親民，對於有預算考量的年輕首購族來說相當具有吸引力。

歐政良指出，目前內湖新建大樓的開價基本都在 8 字頭以上、個別案件甚至可以達到三位數的行情，一間兩~ 三房新建案的購買總價常常高達 3 千萬上下，普通受薪階級負擔起來確實相當吃力。相比之下，中古公寓的 CP 值的確高出不少，目前內湖中古公寓的價格普遍只要 5-6 字頭，再加上中古公寓公設比低、坪數實在等特點，許多預算有限的購屋民眾都紛紛把目光鎖定在中古公寓上面，進而帶動內湖中古公寓交易量能的升溫。

歐政良表示，目前內湖以內湖捷運站周遭的中古公寓詢問度最高，內湖捷運站位於內湖科學園區與南港軟體園區的中間，到三軍總醫院的距離也很近，區位條件相當良好，總價在 1500-1800 萬元之間就能買到三房兩廳、面積 30 坪左右的中古公寓，買方不乏醫護人員、上班族等。由於此區塊的住戶多為自住客，近幾年的釋出量相對有限，但是通常只要有屋主願意出售，很快就會被眼尖的民眾買走，熱賣程度可見一斑。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，從長線來看，未來環狀線東環段完工可在一定程度上紓解內湖的交通壅塞問題，進而有望吸引更多自住買盤湧入內湖，區域房市發展的確值得期待，有剛性需求的購屋民眾可以多留意。

尤其對於有預算考量的首購族、小資族來說，中古公寓確實更具價格優勢，不過由於中古公寓的屋齡普遍都比較高，建議購屋民眾在入手前還是要審慎評估房屋結構、管線、屋況等問題，最好提前預留一筆裝潢費用。