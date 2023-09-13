〈房產〉民眾脫北後往哪去？桃園這三區人口增長強勁帶動房市熱

台北房價居高不下，導致許多民眾轉往新北市、桃園市定居並形成「脫北潮」，不僅使衛星城市人口明顯增長，也帶動區域房市熱絡。房仲業者整理北北基桃十大人口淨增長行政區和房市價量表現。其中，人口增長量最高的桃園市桃園區，房市交易量也位居第一，而台北市大安區，憑藉其優異的地理位置、良好的居住品質，仍吸引不少民眾遷入此處，也成為台北市唯一上榜的行政區。

根據各縣市人口統計資料，今 (2023) 年 1-8 月，桃園市人口淨成長人數為 22828 人，成長相當顯著。其中又集中在桃園、中壢以及龜山三區，三行政區的人口增長數便佔了 6 成以上。

桃園人口的明顯增長，也帶動區域的房市熱絡。人口增長第一名的桃園區，以 1739 件的房市交易量，位居人口淨增長前十名行政區中第一。至於人口成長量第二名的中壢區，房市交易量也有 1488 件。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，桃園區是桃園市發展重鎮之一，不僅有多條公車路線可直達雙北地區，桃園捷運也正有三條線路在規劃、興建當中，未來可搭配 TPASS 通勤月票，讓該地區交通更加便利。而極具發展性的前景也為桃園區帶來人流。

至於中壢和龜山，陳金萍表示，中壢區大眾運輸工具包括台鐵、高鐵以及捷運系統，而完善的交通也為該地帶來商業、人口紅利。而龜山區的長庚生活圈則緊鄰林口區，不僅往來十分便利，也擁有強勁的醫療機能。桃園、中壢、龜山三行政區的平均房價都落在 2 字頭，親民的房價也吸引不少脫北民眾於此購屋。

今年 1-8 月台北市人口增長量為 18745 人，大安區就增加了 4462 人，占比高達 23.8%，人口增長數量甚至贏過眾多新北市的熱門行政區。

陳金萍表示，大安區生活圈、交通發展成熟，公共建設也非常完善，加上位於台北市核心地段、具優良學區、公園綠地豐富等多種優秀居住條件，也讓房屋具備相當程度的保值、增值能力，即使大安區的平均單價已逼近百萬，仍吸引不少民眾入主。

新北市此次統計共有 6 區入榜，其中最為注目的是長期被視為蛋白區的林口、淡水區。陳金萍分析，近年來隨著公共建設緩步到位、捷運網路陸續擴大，新北市發展重心逐漸往外擴散，買家也不再侷限於傳統蛋黃區，轉而投向具有發展前景的蛋白區。而林口區內道路規劃完善、配備大型商場及醫療機能，是許多首購族、小資族的首選。淡水區則是因淡北道路動工、捷運、輕軌等大眾運輸工具逐漸完備，加上 2 字頭的甜甜價，獲得不少購屋族青睞，也成為榜單中房市交易最熱絡行政區。

陳金萍指出，新北、桃園相較台北來得親民的房價，成為眾多脫北族群選擇居住的區域。未來隨著生活機能、公共設施的逐步完善，相關區域有望再進一步發展；再加上近期推出的 TPASS 通勤月票，對於地區民眾更是一大福音，可能近一步推升區域房市的熱絡。