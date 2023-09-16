夏普「Tech-Day」11/10登場 聚焦四大主題

鴻海 (2317-TW) 轉投資夏普 (Sharp) 今年迎來創業 111 周年，將於 11 月 10 日至 12 日在日本東京大型展覽中心舉辦「SHARP Tech-Day」，夏普近期也釋出展區重點，將圍繞在智能生活、智能工業、智慧城市、可持續性發展等四大主題。

夏普表示，「SHARP Tech-Day」是公司首次獨立舉辦的大型技術展示活動，將以「Be a Game Changer – 改變遊戲規則的技術，塑造我們的未來」為主題，介紹將成為公司中長期持續增長動力的創新技術。

夏普說明，在此次活動中，會場設有能夠體驗「智慧生活」、「智慧產業」、「智慧城市」和「永續性」的四大區域，與技術合作夥伴公司協同合作，供參觀者體驗接軌世界創新的產品和服務。

其中，智能生活的未來以「Less is More」主題，利用 AI 和 XR（擴展實境）技術，減少家中各種擔憂並使生活更加豐富舒適的技術；智能工業的未來以「Better Efficiency」主題，提出使用 RX 為智慧支持多樣工作風格的概念，為各行業帶來速度和效率的提升。

智慧城市的未來主題「Better Safety」，可體驗如 AI 駕駛輔助以及在災害發生和預防時有用的技術等，為人們的生活帶來安全和保障的技術；可持續發展的未來主題「Greener Energy」，展出生產未來可再生能源以及通過提高能源效率來解智能生活的未來決環境問題的技術。

另外，主舞台將安排由業界領袖進行的演講、對談和各種活動，還將設置與新創公司及求職學生的交流場所，夏普表示，目標是針對商業人士、一般民眾、學生等的人們提供一個多面向體驗的活動。