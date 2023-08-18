福特、通用與UAW勞資談判進展緩慢 罷工風險上升 但投資者不應反應過度

美國汽車工人聯合會 (UAW) 表示，與美國底特律三大汽車製造商之間的勞資談判進展緩慢，工會成員可能很快將表決是否允許領導者召集罷工。

這並不意味罷工必然發生，但汽車股投資者應該密切關注事態發展，須有該協議難以達成的認知，但也不可反應過度。

UAW 主席 Sean Fain 近期曾抱怨談判進展緩慢，福特 (F-US) 和通用 (GM-US) 的代表曾發聲明表示，大致承諾他們將進行富有成效的談判。

罷工議題令投資者有些緊張，過去一周通用、福特和 Stellantis (STLA-US) 股價分別下跌約 3%、2% 和 4%。S&P 500 指數和那斯達克綜合指數同期分別約下跌 1% 和 2%。

這場勞資談判相當艱難，很難該有什麼預期，首先通膨是一大挑戰。根據先前的契約，工資每年調漲近 2%，大致與當時的通膨率同步，但去年 6 月通膨率達近 9% 峰值。自 UAW 於 2019 年簽署上一份契約以來，通膨率平均 4.5%。

事實上，工資漲幅必須跟上通膨率這一點還不是唯一難關。隨著車廠銷售和設計越來越多電動車，引擎工廠也得讓位給電池工廠，這些由車廠和 LG 等其他企業合作運作的新工廠不屬於協議範圍，UAW 希望也將這些工人納入工會。

通用發言人表示：「通用汽車尊重工人成立工會的權利，以及 UAW 在我們電池合資工廠組織工會所做的努力。」

福特和 Stellanti 沒有立即回應置評請求。

然而，這些車廠也得擔心其電動車轉型和獲利能力，雖然這三家整體利潤表現不錯，但電動車業務卻不盡然，例如福特第二季財報就顯示，傳統汽車和商用業務獲利 47 億美元，但電動車業務虧損 11 億美元。

車廠必須賺錢才能資助電動車業務轉型，這恐提高罷工可能性，但投資者不應該太擔心。

股票通常會自停工中復甦回來，因為沒有人會預期勞動力成本的增長速度低於通膨率，而股市具有前瞻特質，一些成本增加的情形已經在價格上反映出來。