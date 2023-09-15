老債王警告：投資人忽視美股面臨的巨大威脅 對Fed過於信任

曾被譽為債券天王的「老債王」葛洛斯 (Bill Gross) 表示，投資者正在忽視美股的一個關鍵風險，並對美聯準會 (Fed) 抱有過多的信心。

過去 18 個月，5 年期公殖利率從約 2.1% 飆升至 4.4%，同期通膨率從 7% 放緩至 4% 以下。葛洛斯表示，實際殖利率令人難以置信的飆升，降低股票的相對吸引力，因為投資人現在也可以從債券中獲得穩定的、無風險的回報。這肯定會對估值和本益比產生負面影響，但市場似乎並沒有意識到這一點。

去年夏天，通貨膨脹率飆升至 9.1%，促使 Fed 將利率從接近於零的水準提高到今天的 5% 以上。 近幾個月來，已將物價增速放緩至 4% 以下，但通膨仍高於 2% 的目標。

葛洛斯上月重申，最近美股反彈之後，他已賣掉了所持的區域銀行部位，他表示，目前最具價值的資產是能源管道合作夥伴關係，它提供誘人的收益率和稅收優惠。

美國前財長桑默斯 (Larry Summers) 近日也警告，不要對美國經濟軟著陸過於樂觀，並重申 Fed 可能需要再升息不只一次。他提醒投資人擔心某些資產、特別是美股。股市現在的定價可能有點偏向完美情境。

Ned Davis Research 全球總經首席策略師 Joseph Kalish 和研究分析師 London Stockton 認為，今年第 4 季可能出現讓金融市場措手不及的通膨意外，主因之一便包括聯合汽車工人聯合會 (UAW) 持續進行的罷工。

長期多頭分析師、研究公司 Yardeni Research 創辦人 Edward Yardeni 表示，本月美股可能會面臨賣壓，因為 9 月通常是一年中報酬率最差的月份。