摩根大通提供線上薪資服務 劍指Square、PayPal

《CNBC》報導，摩根大通 (JPM-US) 計劃推出薪資數位處理服務來增強對小企業客戶的吸引力。

美國薪酬計算公司 Gusto 執行長 Josh Reeves 表示，公司已獲摩根大通選用為其薪轉戶功能提供基礎技術。

隨著 PayPal 和 Square 等金融科技公司轉型，對傳統銀行的威脅程度提升，為爭奪美國零售和商業客戶忠誠度，身為美國資產規模最大銀行的摩根大通，近年來也在金融科技領域投資數十億美元。 PayPal 和 Square 均擁有自家薪資服務。

摩根大通此前曾推出金融科技功能，包括類似 Square 的信用卡讀卡器，專為小企業打造，還有以消費者為導向的早期直接存款 (direct deposit)。

有鑑於部分小企業主仍以紙鈔支付員工薪資，摩根大通決定與 Gusto 合作，而非建立自家解決方案，來提供企業主處理員工薪資，包括支付、生成稅務文件和薪資單。因為各州、城市和縣之間存在細微差別，使得該產業難以切入，若與 Gusto 這樣的金融科技公司合作，能更佳地管理全美薪資服務的各差異性。

據知情人士透露，該服務將於 2024 年底上線。摩根大通擁有 500 萬小企業客戶，其支付解決方案產品有超過 20 萬用戶。

Gusto 成立於 2011 年，為 30 萬家中小企業提供服務，最近期估值為 96 億美元，其競爭對手包括 ADP、Intuit、Paychex 和 Rippling 等傳統和新興提供商。