汽油價格上漲推升美國8月零售銷售額成長0.6% 超過預期

由於汽油價格上漲提高了加油站的收入，美國 8 月零售額增幅超過預期。

美國商務部周四 (14 日) 表示，8 月零售額成長 0.6%。 7 月數據被下修至成長 0.5%，而非前值成長 0.7%。

經濟學家之前預測零售額成長 0.2%。零售額主要是商品，不根據通貨膨脹進行調整。8 月汽油價格飆升可能會壓縮低收入家庭的預算。剔除加油站收入，零售額成長 0.2%。

根據美國能源情報署 (EIA) 的數據，8 月汽油價格加速上漲，在當月第 3 周達到每加侖 3.984 美元的峰值，為今年最高數字。相較之下，7 月同期為每加侖 3.676 美元。

亞馬遜 (AMZN-US) 7 月的 Prime Day 促銷是有記錄以來規模最大的一次。家長們提早開始返校購物，可能提前支出。

8 月網購零售額持平。

不計汽車、汽油、建築材料和食品服務，8 月核心零售額小幅成長 0.1%。7 月數據由成長 1.0% 下修至成長 0.7%。

核心零售銷售與 GDP 中的消費者支出部分最為密切相關。雖然 8 月核心銷售不熅不火，但預計服務支出將強勁，這將提振消費。有證據顯示，美國人在音樂會、電影和體育賽事等服務上揮霍無度，這可能會推動本季的消費者支出和整體經濟。

目前第 3 季國內生產總值 (GDP) 年化成長率預計高達 5.6%。第 2 季經濟成長 2.1%。