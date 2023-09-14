ARM今日正式掛牌、ECB會議今晚偏鷹？盤前三大美指期齊揚!!

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 30 分)

■道瓊指數：上漲 24，漲幅 0.07% 至 34942。

■那斯達克 100 指數：上漲 26，漲幅 0.17% 至 15578.25。

■標普 500 指數：上漲 7.25，漲幅 0.16% 至 4524.75。

【今日總經數據】

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二、美股盤前關注重點

1. 美 8 月 CPI 受汽油價格上漲影響升至 3.7%，核心通膨符合市場預期：美國勞工部昨日公布 8 月 CPI 數據，月增率升至 0.6%，符合市場預期；年增率升至 3.7%，高於市場預期的 3.6%，食品價格保持品穩，主因汽油價格在 7 月大漲 10.6% 所致。

核心通膨月增率升至 0.3%，高於市場預期的 0.2%，年增率降至 4.3%，符合市場預期，核心商品價格連 3 個月下降，其中二手車價格降 1.2%，新車價格回漲 0.3%。總體來看，二手車價格、租金價格續跌；而國際油價上漲、服務價格具韌性，恐影響通膨降溫速度，目前自 FedWatch 看，市場仍抱持下週 FOMC 會議將暫停升息，11 月升息的機率為 43.2%。

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2. 網飛財務長預告業績下滑，大跌 - 5.16%：Netflix(NFLX.US) 財務長 Spence Neumann 近期表示，在打擊共享密碼之後，流媒體的取消訂閱反應溫和，預估有 1 億人沒有付費訂閱，而是利用家人或朋友的帳戶；但也表示，收入正在增加，預期將增加到 2024 年，這些訂閱用戶更傾向於無廣告觀看，這對建立廣告業務來說不影響。

對於第三季度的預期，公司預估 ARM 將持平或者略有下降，90% 的訂閱增長來自美國以外地區，那裡訂閱價格更便宜。另外 Neumann 也表示，在美國的市場份額不到 40%，遠低於其他市場，因而存在很大的成長空間，預估潛在市場總額為 6000 億美元，而網飛在 2022 年收入為 300 億美元，不到 5%。受網飛財務長預告業績下滑影響，昨日大跌 - 5.16% 至 412.24 美元。

3. 軟銀旗下 ARM 創年度最大 IPO，估值達 545 億美元：軟銀旗下晶片設計公司 ARM 昨日首次公開募集 (IPO) 中獲得了 545 億美元的估值，對此，雖比預期估值低，但軟銀也比以 400 億美元將 Arm 出售給輝達 (NVDA.US) 要好，此交易去年遭反壟斷機構反對。ARM IPO 定價為每股 51 美元，為指定區間的最高價，目前軟銀已售出 9550 萬股股票，籌集了 48.7 億美元的資金，ARM 將於今日於紐約交易所交易，股票代號為 ARM.US。

4. 蘋果修正訂單，台積電 3 奈米產能明年才會全面量產：據消息人士透露，台積電 (TSM.US) 3 奈米量產，蘋果為首個客戶。預期到明年 2024 年，台積電將執行其他主要客戶 3 奈米訂單，相關供應鏈預期，台積電 3 奈米月產能約為 6.5 萬片，Q4 可望達 8 萬~ 10 萬片，但目前傳出蘋果(AAPL.US) 已修正訂單，因而 Q4 約僅 5 萬~ 6 萬片。因此預期到 2024 年台積電 3 奈米產能才會全面量產。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

文章來源: 永豐金證券