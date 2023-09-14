〈紐約匯市〉美CPI微升 美元指數上揚 但Fed暫停升息預期不受影響

美國公布 8 月通膨率略微上升後，美元指數周三 (13 日) 小幅走高，但這幾乎沒有改變市場對聯準會 (Fed) 在下周維持利率不變的預期。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲 0.05%，至 104.76。

美國勞工部指出，受汽油價格上漲影響，8 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.6%，為 2022 年 6 月以來最大增幅，年增率則自前一月的 3.2% 升至 3.7%；排除波動性較大的能源和食品成本後，核心 CPI 月增 0.3%，高於前值的 0.2%，且超出市場預期，但年增率自 4.7% 降至 4.3%。

數據公布後，芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場預估 Fed 下周將利率維持穩定的可能性為 97%，高於周二 (12 日) 的 92%，顯示 8 月通膨報告並未對 Fed 在下周暫停升息的預期造成太多干擾。

與此同時，對 Fed 在 11 月升息一碼的預期，反而從一天前的 41.1% 下滑至 40.8%。

道富銀行 (State Street) 全球總經策略師 Marvin Loh 認為，這次的 CPI 報告並沒有真正改變看法，對 Fed 在明年降息的預期也沒有太大影響。

高盛 (Goldman Sachs) 首席經濟學家 Jan Hatzius 也預估，CPI 報告不會影響下周的利率決策，他相信，Fed 將意識到在 11 月進行最後一次升息是不必要之舉。巴克萊銀行 (Barclays) 同樣維持下周暫停升息的看法不變，但預估年底前還會再升息一碼。

繼 CPI 之後，投資人接著關注周四 (14 日) 的 8 月生產者物價指數 (PPI) 和零售銷售數據。

央行公布利率決議前夕，歐元貶近 0.3% 至 1.0729 美元，止步連三升。

歐洲央行 (ECB) 將在周四發布政策決議。一位直接了解情況的消息人士向路透表示，ECB 預估明年歐元區通膨率將維持在 3% 以上，這給了央行在本周連續第十度升息的理由。

英鎊微貶 0.02% 至 1.2485 美元。數據顯示英國經濟在 7 月意外萎縮，國內生產毛額 (GDP) 較 6 月下滑 0.5%，萎縮幅度大於市場預期的 0.2%。

日元兌美元小貶 0.2%，至 147.38 日元兌 1 美元，繼續回吐本周稍早升幅。

日本銀行 (央行) 總裁植田和男 (Kazuo Ueda)) 周末的發言強化了外界對於央行可能放棄負利率政策的預期，令日元周一飆升，創下兩個月來最大升幅，不過，在執政黨議員世耕弘成 (Hiroshige Seko) 表達對超寬鬆政策的偏好後，這項預期隨後遭到抑制。

截至台灣時間周四 (14 日) 約 6:00 價格: