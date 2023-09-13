本幣對美元貶值太多 蘋果調高中國印度日本iPhone 15售價

蘋果 (AAPL-US) 在中國、日本和印度等一些主要市場調高最新款 iPhone 的價格，但在美國保持價格不變。

這是因為蘋果希望在智慧手機市場整體放緩的情況下重振成長，它的目標鎖定印度等國家的高端用戶。印度已成為蘋果的關注重心。

蘋果周二 (12 日) 推出 iPhone 15 系列。在美國，所有規格和不同記憶配置的價格與上一代 iPhone 14 保持不變。

但在占蘋果總銷量近 20% 的中國，幾乎所有 iPhone 15 型號的價格都高於前一代。iPhone 15、iPhone 15 Plus 和 iPhone 15 Pro Max 的基本版本保持不變，但中國客戶願意為記憶體更高的選項支付更高的價格。例如，512GB 版本的 iPhone 15 比 iPhone 14 上漲了 300 元人民幣。

在印度，蘋果維持所有版本的 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的價格保持不變，但調高 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 所有版本的價格。iPhone 15 Pro 在印度的起價為 13.49 萬印度盧比；而 iPhone 14 Pro 的起價為 12.99 萬盧比，上漲了 5000 盧比，約合 60 美元。

然而，iPhone 15 Pro Max 所有版本的售價都比同等 iPhone 14 Pro Max 型號高出 1 萬盧比。

印度和中國的 iPhone 售價上漲的部分原因是兩國貨幣印度盧比和人民幣去年兌美元貶值。這意味著這兩種貨幣能夠購買的美元數量減少；所以蘋果以漲價來彌補這一點。

特別是在印度，Pro 型號可能是進口而非本地製造，因此要繳納高額進口稅。

價格漲幅也相對溫和，主要針對較昂貴的型號，這不太可能對消費者情緒產生太大影響。

市場研究公司 Canalys 資深副總裁 Nicole Peng 表示：「購買高階智慧手機的消費者對價格的敏感度要低得多，更不用說融資選擇和以舊換新在這些市場上已經非常成熟。」

與此同時，蘋果也在日本提高了 iPhone 15 各型號的價格。

蘋果對 iPhone 15 的定價策略一直很謹慎，漲幅通常不是特別大。這是因為在全球智慧手機銷量普遍下滑的情況下，蘋果公司 6 月當季的 iPhone 收入同比下降 2%，價格設定需要謹慎行事。今年智慧手機市場仍然面臨阻力。Counterpoint Research 表示，預計 2023 年智慧手機總出貨量將同比下降 6% 至 11.5 億支。

蘋果公司也經由其他地方的降價來抵消了部分上漲。

在英國，所有 iPhone 15 型號的價格都比 iPhone 14 低。例如，iPhone 14 的起價為 849 英鎊，而 iPhone 15 的起價為 799 英鎊，便宜了 50 英鎊。

與此同時，蘋果官網顯示，蘋果降低舊款 iPhone 14 在中國的價格