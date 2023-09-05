〈房產〉打房、稅制嚇跑投資人 上半年外國人購屋創7年同期新低

2023 年上半年全台房市成交低迷，外國人取得台灣地區不動產表現也相當冷淡，依據內政部資料，上半年取得建物所有權僅 507 棟，創 7 年同期新低，建物取得面積跟去年同期相比大減 59.2%，顯示外國人買得少又小。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，今年上半年全球經濟偏弱，投資人趨向保守，我國房地產市場因政府打房市況不佳，且稅制改革提高不動產持有及轉售的成本，都影響外國人在台投資置產意願。

今年上半年外國人取得我國建物及土地量體大幅縮減，跟去年同期相比建物所有權取得棟數減少 18.1%，取得建物總面積大幅衰減 59.2%，取得土地所有權筆數年減 18.7%，取得總面積下降 19.9%；綜觀今年上半年外國人取得六都不動產，取得建物所有權以台北市及新北市為大宗，雙北取得棟數幾乎占全台一半，取得土地所有權以桃園市最多，土地取得面積共約 2.4 萬坪，是新北市的 4 倍。

郎美囡表示，雙北大眾運輸工具便捷，尤其捷運網絡密度最高，無論台商回歸、國際企業設立據點或是居住地，多數以台北市、新北市為優先考量，且台北市為首都，政經資源較多，近幾年新商辦興起，投資、自用的選擇多元，故台北市的建物取得數量最高，而桃園市有國際機場，機場捷運通車後增加桃園國際交通優勢，且桃園市有超過 30 個工業區，土地成本低於雙北，故商用土地的取得量體大。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，近年外國人在台交易不動產應多為僑外資，但稅制改革讓短期投機無利可圖，且政府對於洗錢防制的謹慎，轉進不動產需要更多準備，促使買家在規劃上比過往更為細膩，然而台灣地緣政治隱憂揮之不去，加上至少綁五年的房地合一稅，讓長線投資型的外國買方轉進台灣不動產更為謹慎。