邁向購物假期之際 沃爾瑪執行長：美國消費者現狀很棒

沃爾瑪 (WMT-US) 執行長 Doug McMillon 周二 (12 囸) 向投資者傳達樂觀消息：進入最重要的購物假期之前，美國消費者的表現優於預期。

McMillon 在高盛投資者會議上語氣爽朗地表示：「我們非常滿意美國消費者的現狀。事情比我預設情況還好。」這與他和沃爾瑪公司過去一年中所採取的謹慎態度略有不同。

沃爾瑪 8 月中旬發布第二季業績，當時 McMillon 表示，消費者對每筆支出錙銖必較，因為他們仍面臨宏觀經濟挑戰，包括信貸市場收緊、能源價格上漲以及恢復繳納學貸等。

儘管 McMillon 仍留意到某些顧客不願消費，但也指出通膨下降、勞動市場強勁，以及工資上漲使大多數消費者能夠繼續消費。

他指出更重要的一點是，今年返校季表現強勁，為年底購物假期和邁向 2024 年的正面積極跡象。

作為全球最大的零售商之一，沃爾瑪經常被視為消費者健康情況的指標。近期該公司的業績已超越零售業參差不齊的表現。消費者湧向沃爾瑪採買更划算的商品，這大大提振了該公司業績和股價。

沃爾瑪股價今年上漲 16%，略遜於同期 S&P 500 指數 17% 漲幅，但高於 SPDR S&P 零售 ETF 同期 3.9% 的漲幅。

McMillon 表示，沃爾瑪實際上並不太擔心經濟是增長還是萎縮，只要消費者購買物美價廉的意願提升，「他們就會來沃爾瑪。」