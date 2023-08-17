沃爾瑪、應用材料 今晚發布季報，特斯拉NACS充電標準才可獲聯邦補貼！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 32 分)

■道瓊指數：上漲 49，漲幅 0.14% 至 34870。

■那斯達克 100 指數：上漲 27.50，漲幅 0.18% 至 14969.75。

■標普 500 指數：上漲 6.75，漲幅 0.15% 至 4426.75。

【今日總經數據】昨日聯準會公布的 7 月 FOMC 會議紀錄內容顯示，多數官員認為通膨存在重大上行風險，可能需要進一步緊縮；沃爾瑪、應用材料 今晚發布季報，其他重點如下：

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二、美股盤前關注重點

1. Alphabet 新業務面臨減支壓力：Alphabet (GOOGL.US) 旗下提供驅動的醫療健康產品 Verily Life Sciences 今年以來虧損超預期，Verily 今年稍早已裁員並停產一些產品，目前 Verily 正計劃進一步削減開支。

2. 美國德州批准計劃，只有納入特斯拉 NACS 充電標準的公司才可獲得聯邦資金：美國德克薩斯州今日批准一項計劃，要求只有將特斯拉 (TSLA.US) 的 NACS 標準技術納入電動汽車充電站的公司才可獲得聯邦資金，儘管有呼聲要求更多時間重新設計和測試充電樁設備度。

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3. 目標百貨 Q2 季報：目標百貨 (TGT.US) 昨日盤前發布 2023 財年 Q2 季報，季度收入達 247.73 億美元，YOY 下滑 - 4.9%，低於於市場預期的 249.12 億美元；其中，同店銷售營收衰退 5.4% YoY，線上銷售營收衰退 10.5% YoY。

產品類別部分，非核心消費類產品營收進一步趨緩，如服飾、家居等產品營收皆有 10% ~ 15% 的衰退幅度。展望未來，下修今年下半年營收及獲利展望，預期營收將呈中個位數衰退，並預估全年稅後 EPS 為 7 至 8 美元，前次法說會預估為 7.75~8.75 美元。整體來看，雖目標百貨下修下半年展望，但整體獲利優於市場預期，因而昨日上漲 2.96% 至 128.75 美元。(推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)