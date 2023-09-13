新舊債王互噴口水 投資人可能要留意此點：葛洛斯4成投資組合砸在MLP公司

DoubleLine Capital 億萬富豪創辦人、「新債王」岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 周二 (12 日) 回應「舊債王」葛洛斯 (Bill Gross) 的批評，稱其為「已經退出產業 10 年的人」，掀起一場口水戰，但投資人或許更該注意他們的持股。

昔日的債券天王、Pimco 共同創辦人葛洛斯周一在加州杭亭頓海灘財富管理業 Future Proof 會議上說，岡拉克還不足以配上「新債王」封號。

岡拉克周二在同一場合登台表示：「他誰？我不在乎。我想一個已經退出產業 10 年的人還試著驅除他們的恐懼，這很奇怪。」

兩人投資理念大不同，岡拉克主張擁有商業抵押貸款支持證券、浮動利率貸款和長期債券。比起短期債券，他更喜歡長期債券，因為這會帶來利率下降的再投資風險。

然而，新舊債王互噴口水，投資者笑看之餘更該留意葛洛斯奇怪的投資選擇：他稱自己 40% 股票投資組合是 MLP 公司 (業主有限合夥)。

MLPs 是一種美國獨有的公司制度，其收益必須至少有 90% 來自於能源或房產相關類別，因此最常見到的 MLPs 公司多是擁有石油或天然氣管道的能源公司，通常會支付高額股息。例如 Alerian MLP ETF (AMLP-US) 過去 12 年收益率為 7.9%。

葛洛斯尤其點名其持有的 Energy Transfer (ET-US) 股息收益率接近 9%，並提到其股息以及其稅務優勢，這允許投資者推遲為其納稅，直到出售該 MLP，這可能是很長一段時間。

回顧 2014 年，當時能源價格上漲，所以 MLP 是一大熱門，怎麼投資怎麼賺，但到 2015 年 Alerian MLP ETF 下跌了 26%，而受歡迎的管道公司 Linn Energy 當年破產，該產業花了很長時間才恢復元氣。過去 10 年，該 ETF 的年回報率僅為 0.7%。

然而，近期該產業回報率已大大改善，Alerian ETF 於 2021 年收益 39%，2022 年收益 26%，今年迄今已有 15% 收益。倘若葛洛斯過去 3 年將其 40% 投資組合都放在 MLP 上，其成效必定卓然，遠勝同期 S&P 500 指數的表現。

這點或許比兩位投資大老的謾罵更值得關注。