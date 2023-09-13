美股重點新聞摘要2023年09月13日

今日操盤前瞻

日本 9 月路透短觀製造業 / 非製造業指數

IEA 原油市場月報

美國 8 月 CPI

蘋果今年新品「粉」吸睛 3 奈米製程 A17 Pro 晶片亮相

蘋果秋季發表會於台灣時間周三 (13 日) 凌晨 1 點登場，新一代智慧手錶 Apple Watch Series 9 與 iPhone 15 和 Plus 皆推出令人驚艷的粉紅色款，其中 iPhone15 告別瀏海迎來動態島，而高階款 iPhone 15 Pro 搭載 3 奈米製程 A17 Pro 晶片，大幅提升各方面效能，此外鈦金屬打造機身，不僅強度無懈可擊，散熱效果也有所提升。與此同時，智慧手機也如預期改用 USB-C/Type-C 充電接頭。閱讀全文...

郭明錤：台積電投資 Arm 為爭取蘋果輝達 2 奈米訂單

台積電戰略投資大進擊！該公司週二舉行臨時董事會，通過在 1 億美元的額度內，認購安謀 (Arm)，也通過在 4.328 億美元額度內，從英特爾取得 10% 的 IMS Nanofabrication Global 股權。閱讀全文...

路透調查：Fed 本月利率將按兵不動 明年 Q2 之前不會降息

路透周二 (12 日) 公布調查顯示，美國聯準會 (Fed) 將在 9 月 19 至 20 日貨幣政策會議結束時維持基準隔夜利率不變，可能要等到明年第二季或更晚才會降息。閱讀全文...

OPEC 月報：第四季石油供應將面臨每日逾 3 百萬桶缺口

由於沙烏地阿拉伯延長減產，下一季全球石油市場每天將面臨超過 300 萬桶的供應短缺，這可能是十多年來最大供應缺口。閱讀全文...