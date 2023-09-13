〈紐約匯市〉靜待美CPI數據 美元指數小漲 日元兌美元回落

隨著投資人等待最新美國通膨數據出爐，美元指數周二 (12 日) 小幅上揚，在歷經前一日的強勁升勢後，日元兌美元回落。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 升 0.07%，至 104.64。

美元兌日元升逾 0.3% 至 147.06 日元，收復前一日的部分貶勢。日本銀行 (央行) 總裁植田和男 (Kazuo Ueda) 上周末的言論，使人們對日銀可能放棄負利率政策的預期升溫。不過，執政黨議員世耕弘成 (Hiroshige Seko) 周二表示，他認為植田受訪的言論意味著央行將繼續採取超寬鬆貨幣政策。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「即使日本央行取消負利率設定，現實情況是利差依舊龐大。市場確實出現這種下意識的過度反應，這是我們近年來所看到的，市場不斷經歷希望戰勝經驗的過程。」

交易員等待美國消費者物價指數 (CPI) 數據之際，美元指數收復周一部分貶幅。即使強勁的通膨數據不太可能動搖對聯準會 (Fed) 下周維持利率穩定的預期，卻可能增加對後續進一步升息的期望。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，Fed 下周維持利率穩定的可能性為 93%，但 11 月升息 1 碼的可能性為 40.9%，高於周一的 38.4%。

歐洲央行 (ECB) 周四 (14 日) 公布最新利率決議前，歐元微升 0.02% 至 1.0751 美元。貨幣市場對歐洲央行再度升息的預期正在緩慢上升。

富國銀行 (Wells Fargo) 分析師預估，歐洲央行將維持利率穩定，但本次會議也會伴隨著鷹派論調，可能將利率不變作為削減資產負債表的交換條件。

英鎊貶近 0.2% 至 1.2488 美元，英國勞動力市場數據顯示，工資成長可望使英國央行再度升息，但失業率上升表明經濟可能降溫。

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