美銀：基金經理人逃離新興市場 大舉湧向美股

美國銀行最新的全球基金經理人調查顯示，對中國經濟不景氣的擔憂導致投資人股票配置發生「巨大轉變」：投資人紛紛湧向美股，並逃離新興市場。

美國銀行表示，「避開中國」已成為接受調查的專業投資人最大信念之一；這些專業經理人管理著 6160 億美元資產。受訪者完全沒有人預計中國在不久的將來會出現更強勁的經濟成長，這與今年 2 月的 78% 形成巨大逆轉，也是自去年疫情封鎖低點以來的最低水平。

這種趨勢也是中國在全球資金市場影響力下降的另一個訊號。由於北京恢復信心的努力效果有限，而且西方加強了對亞洲最大經濟體投資的監管，對中國股市可投資性的懷疑日益加劇。

這對新興市場股票配置產生了影響。9 月新興市場股票配置從 34% 降至 9%，為 2022 年 11 月以來的最低水平。相較之下，美股配置上升 29 個百分點，淨增 7%。調查顯示，這是自去年 8 月以來首次加碼。

今年美股的表現優於全球其他股市。標普 500 指數上漲 17%。與此同時，MSCI 新興市場指數僅上漲 2%。

更重要的是，數據顯示，人們對中國的情緒比去年 9 月更悲觀；當時中國因新冠疫情限制措施而未開放經濟。投資人也對任何刺激措施能否提振中國經濟的可能性表示懷疑：只有 15% 的人預計政策有效。

而且，中國房市被視為下次全球信貸事件的導火線。

整體而言，投資人繼續相信全球經濟將避免衰退的想法；74% 的受訪者認為會「軟」著陸或「不」著陸，而只有 21% 預計會「硬」著陸。但話雖如此，他們仍然持悲觀態度：53% 的人預計未來 12 個月經濟將疲軟，高於 8 月的 45%。