Insight基金經理：看空日本10年期公債 因日本央行遲早轉向

Insight Investment 基金經理 Brendan Murphy 正在做空日本 10 年期公債期貨，押注日本央行收緊貨幣政策只是時間問題。

Murphy 管理資產的規模逾 8800 億美元。隨著通膨壓力加劇，10 年期日本公債會受到殖利率曲線控制政策限制，因此他看空這一債券。與此同時，他看好不受此約束的 30 年期日本公債。

Murphy 上周接受採訪時表示，殖利率曲線控制政策終將取消，並逐步邁向正常化。不過，他認為，日本央行「不想被指責政策收緊過快，重新陷入反通膨 (disinflationary) 環境。」

市場動向顯示，許多人都認同 Murphy 的觀點，10 年期日本公債殖利率上周五攀升至近三個月高點 0.48%。

有報導稱，日本央行官員可能會在 7 月會議上，將本財年的通膨預期上調至 2% 以上，另外前日本央行官員預計，本月殖利率曲線控制政策將會調整，進一步鼓舞了債券空頭士氣。

Murphy 指出，因通膨上升，日本央行可能「不一定在下個月收緊政策，但會在未來兩季行動」。

Murphy 還看好以本幣計價的新興市場政府債券，包括南韓、南非和墨西哥的政府債券。在已開發市場，他的基金看好紐西蘭等更傾向於放鬆政策的國家的債券。

對於聯準會升息前景，Murphy 認為，聯準會可能再次升息，然後暫停，維持較長時間的高利率。