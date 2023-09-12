台積電將在Arm IPO投資1億美元

全球最大的晶片代工製造商台積電 (TSM-US)(2330-TW) 周二 (12 日) 表示，將在晶片設計公司 Arm Holdings Plc 的首次公開募股 (IPO) 中投資最多 1 億美元。

根據監管文件，軟銀集團旗下 Arm Holdings 上周啟動路演，計畫在美國 IPO 中籌集至多 48.7 億美元資金。

Arm 已經與其他主要客戶簽約作為其 IPO 的基礎投資人，包括蘋果 (AAPL-US)、輝達 (NVDA-US)、Alphabet (GOOGL-US)、Advanced Micro Devices (AMD-US)、英特爾 (INTC-US) 和三星電子。

台積電董事長劉德音上周表示，「Arm 是我們生態系統、技術和客戶生態系統的重要組成部分。我們希望它成功，我們希望它健康。這是最起碼的。」

該公司發表聲明表示，台積電還同意以高達 4.328 億美元的價格從英特爾手中收購 IMS Nanofabrication Global, LLC 10% 的股權。

英特爾表示，這筆投資對 IMS Nanofabrication 的估值約為 43 億美元，並將保留 IMS 的多數股權。