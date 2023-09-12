雲端競爭激烈 Cerner業務疲軟 甲骨文股價暴跌

甲骨文 (ORCL-US) 股價周二 (12 日) 盤前下跌 9%，疲弱的財測顯示雲端計算產業的激烈競爭和數位支出的縮減，正在拖累其營收成長。

根據 115 美元的盤前股價計算，該公司的市值預計將流失約 300 億美元。

由於對生成式 AI 的興起將推動雲端需求的樂觀情緒，該股今年已上漲 55%。然而，第 1 季營收低於預期，第 2 季財測也低於預期，代表 AI 的推動將需要更長的時間才能實現。

以其數據庫軟體而聞名的甲骨文一直在追趕亞馬遜網絡服務 (AWS)、微軟 (MSFT-US) 的 Azure 和 Alphabet (GOOGL-US) 的谷歌雲端等產業巨頭，而此時企業出於對經濟的擔憂而削減了科技支出。

CEO 卡茲 (Safra Catz) 還警告，甲骨文去年斥資 283 億美元收購的 Cerner 健康記錄業務近期收入成長疲軟。該公司正在將單位中的客戶從預先認可的許可證購買轉移到雲端。

D.A. Davidson 分析師羅立亞 (Gil Luria) 表示，「我們仍然認為，由於 Cerner 整合風險和激烈的數據中心競爭，甲骨文可能無法持續實現高個位數成長。」他將該股目標價下修至 105 美元。

然而，大多數分析師對該公司持正面態度，並將股價下跌歸因於甲骨文在財報前上漲太多。

巴克萊分析師表示：「股價最近已經上漲很多，因此第 1 季看來不像是短期催化劑。」但他們強調強勁的遞延收入、AI 累積評論以及雲端業務的一些積極跡象都具正面意義。

數據顯示，至少有 14 家券商調升該股目標價，將中位數推高至 133 美元；比該公司最新收盤價高出近 5%。

甲骨文的 12 個月遠期本益比為 21.78，而產業中位數為 15.42。