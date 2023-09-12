鉅亨美股雷達：蘋果將發表新品 甲骨文Q2財測遜色

美股重要看點：

蘋果將發表新品。美國 10 年期公債殖利率來到 4.278%。美股期貨週二 (12 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.15%，標普 500 期貨跌 0.22%，那斯達克 100 期貨跌 0.24%。

投資人持續關注各項經濟數據，以及 Fed 政策動向。北美最大幾間銀行的首席經濟學家認為，聯準會 Fed 已經完成升息， 且明年可能將利率調降約一個百分點。

美國銀行家協會 (ABA) 經濟顧問委員會 (Economic Advisory Committee) 最新預測顯示，即使美國可能避開衰退，未來幾季的經濟成長也將顯著放緩，進而推高失業率，同時壓低通膨。

道富 (State Street Global Advisors) 首席經濟學家 Simona Mocuta 表示，鑑於通膨迄今所展現出來的、以及預期的進展，多數委員會成員認為 Fed 的緊縮周期已經結束。

人們普遍預期，Fed 將在下周的政策會議上維持利率不變，但投資人對於 Fed 是否會在今年稍晚升息，仍抱持不同意見。

高盛分析師 David Kostin 及其團隊在近期的投資報告指出：「良好的通膨數據和勞動力市場日益疲軟的跡象，使高盛經濟學家本週將美國未來 12 個月經濟衰退的可能性從 20% 下調至 15%。」

報告提到：「由於軟著陸主要反映在股價上，預計標準普爾 500 指數在年底前不會有什麼上行空間。」

分析師對標普 500 指數的年底目標價為 4500 點，比目前水平高出不到 1%。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，雖然美國經濟表現良好，但相信這樣的繁榮能維持好幾年的光景，將犯「巨大錯誤」。

他在紐約一場金融論壇指出，目前經濟靠良好的消費者資產負債表和持續上漲的工資支撐，但眼前有眾多風險，包括各國央行透過量化緊縮 (QT) 抑制流動性、俄烏戰爭、世界各國政府「像喝醉水手般」揮霍。

蘋果將在台灣時間週三 (13 日) 凌晨舉行秋季新品發表會，iPhone 系列全機種預期將捨棄目前的 Lightning，改用 USB Type-C 連接埠，但高階的 15 Pro 和 Pro Max 手機的 Type-C 傳輸速度較快。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

無

重要個股動態：

軟體供應商甲骨文 (ORCL-US) 周一 (11 日) 公布第一季營收和第二季營收預測均遜於預期，導致盤後股價下挫 9%。

甲骨文執行長 Safra Catz 在電話會議上表示，甲骨文 2022 年 6 月完成 282 億美元收購電子病歷軟體公司 Cerner 的交易，目前甲骨文正處於將 Cerner 公司加速轉向雲端化的階段，從而減緩 Cerner 營收增長。

ORCL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

據電動汽車新聞網站 Electrek 報導，特斯拉 (TSLA-US) 現在將在美國德州奧斯汀工廠生產下一代電動汽車，而不是最初計畫的在墨西哥生產。

在今年 3 月舉行的特斯拉投資者日活動上，馬斯克展示了一套名為「unboxed process」的新型汽車製造系統，並聲稱，系統將能更快速、更高效，生產更便宜的電動汽車。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果將舉行秋季新品發表會，iPhone 螢幕方面，高階的兩款 Pro 手機螢幕將稍微加大，而且邊框將從不鏽鋼改為鈦金屬，更耐用且能減輕 10% 重量，螢幕邊框寬度則將縮小三分之一。

入門的 iPhone 15 和 15 Plus，則可能添加在 iPhone 14 Pro 首度亮相的「動態島」功能，讓用戶在螢幕上方就可讀取各種通知訊息，而且手機鏡頭可能大幅升級，主鏡頭畫素提高到 4800 萬。此外，iPhone 15 Pro Max 將採用潛望式鏡頭，變焦倍率從原本的 3 倍提高到 6 倍。